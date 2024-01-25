人工智慧推動下　微軟成史上第2家市值破3兆企業

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今年年初以來，微軟和蘋果一直在爭奪市值最高企業的地位。蘋果曾在1月初短暫輸給軟體巨擘微軟。
倫敦證券交易所集團(LSEG)數據顯示，微軟股價創下405.15美元的歷史新高，上漲1.6%，使這家科技巨擘的市值突破了3兆美元大關。蘋果的股價為196.04美元，上漲0.4%，市值為3.03兆美元。
在對ChatGPT製造商OpenAI的投資支撐下，微軟被廣泛視為在其它科技公司在生成人工智慧(AI)市場主導地位競爭中的領先者，包括谷歌(Google)母公司Alphabet，亞馬遜(Amazon)，甲骨文(Oracle)和臉書(Facebook)擁有者Meta Platforms。
利用OpenAI的技術，微軟推出其旗艦生產力軟體產品，以及Bing搜尋引擎的更新版本，在與谷歌主導的搜索產品方面，將更具有競爭力。
在另一方面，蘋果正面臨對其iPhone需求放緩，特別是在中國。蘋果為客戶提供罕見的折扣，以便在華為科技(Huawei Technologies)等本土對手的激烈競爭中，提高銷售。
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