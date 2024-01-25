尾牙喝到除夕！7-11厚乳拿鐵、芋泥歐蕾買1送1　拿鐵第2杯19元

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🟡7-ELEVEN
📍LINE送禮｜今起至2月9日
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購買完成無法立刻獲得贈品券，需完成兌換第一杯後才可獲得贈品券，購買自用訂單，贈品券由購買者獲得；送給好友訂單，贈品券由送禮者獲得。
「LINE禮物」官方帳號將會傳送通知，可透過至「LINE禮物」>「我的」>「我的禮物」內查看兌換券。
📍門市｜即起至1月28日
◾大杯拿鐵第2杯10元，原價55元、特價33元（冰／熱任選）
◾大杯美式第2杯10元，原價45元、特價28元（冰／熱任選）
◾大杯熱卡布奇諾第2杯10元，原價55元、特價33元
◾英式紅茶第2杯10元，原價35元、特價18元（冰／熱任選）
◾四季春青茶第2杯10元，原價35元、特價18元（冰／熱任選）
◾珍珠奶茶第2杯10元，原價60元、特價30元（冰／熱任選）
📍門市｜即起1月26日起至1月28日
精品咖啡任選2杯129元
◾大杯熱精品美式，原價100元、特價65元
◾大杯熱精品拿鐵，原價100元、特價55元
🟡全家
📍門市｜即起至2月6日
◾大杯單品美式，2杯119元，原價100元、特價60元
◾大杯單品拿鐵，2杯119元，原價110元、特價60元
📍APP優惠趣｜1月22日開搶，兌換期限至1/31
◾畬室醇香巧克力熱飲中杯，7折，原價85元、特價59元，限量5萬組，每會員領1組
◾慢煮焦糖拿鐵大杯，76折，原價65元、特價49元，限量20萬組，每會員領2組
📍門市｜即日起至25日（會員限定）
◾薑汁撞奶6折，原價65元、特價39元
◾冰糖雪梨紅棗茶6折，原價65元、特價39元
◾杏仁茶6折原價65元、特價39元