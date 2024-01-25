寒流還沒完！北台灣入夜「低溫再跌破8度」　回暖時間出爐

尾牙喝到除夕！7-11厚乳拿鐵、芋泥歐蕾買1送1　拿鐵第2杯19元

▲今起使用指定平台購買咖啡兌換券，包括厚乳拿鐵、熱芋見想泥歐蕾買1送1。（圖／7-11提供）
▲今起使用指定平台購買咖啡兌換券，包括厚乳拿鐵、熱芋見想泥歐蕾買1送1。（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

7-11咖啡買1送1隱藏優惠來了，今起使用指定平台購買咖啡兌換券，包括厚乳拿鐵、熱芋見想泥歐蕾買1送1，從尾牙一路喝到農曆春節，並且本週限3天，還有熱精品美式／拿鐵任選2杯129元，相當於原價110元的精品拿鐵，第2杯只要19元開喝。

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7-11今起至2月9日除夕夜，LINE 禮物購買咖啡兌換券，即可享有指定商品買1送1優惠，可選擇「買給自己」或是「送好友」，兌換券於2024年2月29日前至門市兌換咖啡，「購買者」即可獲得同品項兌換券一張，單一帳號不限購買次數。

🟡7-ELEVEN

📍LINE送禮｜今起至2月9日

◾[尾牙限時兌換1+1]【7-ELEVEN】熱厚乳拿鐵（大），原價65元、平均33元，購買連結

◾[尾牙限時兌換1+1]【7-ELEVEN】熱芋見想泥歐蕾（大），原價85元、平均43元，購買連結

購買完成無法立刻獲得贈品券，需完成兌換第一杯後才可獲得贈品券，購買自用訂單，贈品券由購買者獲得；送給好友訂單，贈品券由送禮者獲得。

「LINE禮物」官方帳號將會傳送通知，可透過至「LINE禮物」>「我的」>「我的禮物」內查看兌換券。

▲7-11即起LINE禮物購買咖啡券，指定品項買1送1優惠。（圖／翻攝自APP）
▲7-11即起LINE禮物購買咖啡券，指定品項買1送1優惠。（圖／翻攝自APP）
📍門市｜即起至1月28日

◾大杯拿鐵第2杯10元，原價55元、特價33元（冰／熱任選）

◾大杯美式第2杯10元，原價45元、特價28元（冰／熱任選）

◾大杯熱卡布奇諾第2杯10元，原價55元、特價33元

◾英式紅茶第2杯10元，原價35元、特價18元（冰／熱任選）

◾四季春青茶第2杯10元，原價35元、特價18元（冰／熱任選）

◾珍珠奶茶第2杯10元，原價60元、特價30元（冰／熱任選）

▲寒流低溫來襲！7-11六大飲品第2杯10元優惠，包括美式以及拿鐵。（圖／7-11提供）
▲寒流低溫來襲！7-11六大飲品第2杯10元優惠，包括美式以及拿鐵。（圖／7-11提供）
📍門市｜即起1月26日起至1月28日

精品咖啡任選2杯129元

◾大杯熱精品美式，原價100元、特價65元

◾大杯熱精品拿鐵，原價100元、特價55元

🟡全家

📍門市｜即起至2月6日

◾大杯單品美式，2杯119元，原價100元、特價60元

◾大杯單品拿鐵，2杯119元，原價110元、特價60元

📍APP優惠趣｜1月22日開搶，兌換期限至1/31

◾畬室醇香巧克力熱飲中杯，7折，原價85元、特價59元，限量5萬組，每會員領1組

◾慢煮焦糖拿鐵大杯，76折，原價65元、特價49元，限量20萬組，每會員領2組

📍門市｜即日起至25日（會員限定）

◾薑汁撞奶6折，原價65元、特價39元

◾冰糖雪梨紅棗茶6折，原價65元、特價39元

◾杏仁茶6折原價65元、特價39元

▲全家會員於門市購買私品茶「永豐餘生技」系列飲品，可享6折優惠。（圖／全家提供）
▲全家會員於門市購買私品茶「永豐餘生技」系列飲品，可享6折優惠。（圖／全家提供）

寒流賣場買1送1！全聯蠔油44元、衛生紙12元　好市多雞湯折160元

今起限5天！7-11拿鐵28元、美式「第2杯10元」　喝咖啡送旺來杯塞

7-11咖啡免費送「好運旺來」杯塞！寒流美式、卡布奇諾第2杯10元

寒流咖啡優惠！7-11美式28元、卡布奇諾33元　全家拿鐵第2杯9元

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