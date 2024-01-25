強打中年／38歲謝淑薇還會進步！克服硬地障礙 混雙首度闖冠軍賽
澳網混雙賽事，台灣「一姊」謝淑薇和波蘭Jan Zielinski聯手，更是一路闖進決賽，謝淑薇場中受訪時表示：「別給我壓力，我會盡力去表現，享受比賽。」這是她生涯首度在澳網闖進混雙冠軍賽，但38歲的謝淑薇還能進步，來自自我要求跟突破。
文/強打中年
謝淑薇過去在澳網主要以女單、女雙組合出擊，不過混雙也要看默契，謝淑薇女單被淘汰後，就專心「雙打」，混雙昨日她跟Zielinski以7：6（10：8）、6：2力退澳洲組合Jaimee Fourlis、Andrew Harris，搶下決賽門票，這已經是她生涯最佳成績。
謝淑薇過去最佳大滿貫混雙成績就是4強，但今年卻有所突破，讓人發現她去年在溫網、法網都可以女雙奪冠後，生涯大滿貫公開賽，更是得心應手。
過去硬地賽事對謝淑薇來說比較辛苦，因為她過去在軟網的經驗，以及「鬼之切球」實力，在軟地賽事如：草皮、紅土較有優勢，但看到謝淑薇今年在澳網就已經有所進步，讓人驚訝她的「進化」。
謝淑薇生涯主要在溫網、法網奪冠，澳網、美網這樣的硬地場地，謝淑薇不是不會打，而是無法發揮她完整優勢。
澳網對謝淑薇來說，可能是另一個契機，也是今年要挑戰美網、澳網的關鍵，加上巴黎奧運，今年的謝淑薇，可能很不一樣！
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