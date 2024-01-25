NBA／湖人已鎖定Dejounte Murray！老鷹最新報價出爐、公鹿也要搶

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而根據《雅虎體育》記者Jake Fischer的報導，他也談到了這兩名球員目前的情況。「根據聯盟多位消息人士透露，老鷹對Dejounte Murray的要價是兩個選秀首輪籤，和一個先發級別的球員。先前湖人和老鷹就Dejounte Murray的交易進行談判，湖人給出的籌碼是是D'Angelo Russell 、Jalen Hood-Schifino、一個首輪籤+其他選秀補償（首輪籤互換權、次輪籤互換權），而老鷹則是想替D'Angelo Russell找一個第三方球隊來接手他。」Jake Fischer說到。
本賽季到目前為止，Dejounte Murray共替老鷹隊出戰43場比賽，場均貢獻21.4分5籃板5助攻1.3抄截。
Bruce Brown的情況則相對簡單。Jake Fischer表示，暴龍已經公布了對Bruce Brown的初步要價，那就是至少一個首輪籤。Bruce Brown的合約為2年4500萬，下個賽季是球隊選項。
值得一提的是，Dejounte Murray與Bruce Brown，在交易市場上相當受歡迎，連剛換總教練的公鹿隊，也對這兩人有興趣。公鹿隊在無預警開除Adrian Griffin之後，迎來新任主帥Doc Rivers，球隊同樣有意在交易市場上大展身手，並且和湖人隊相同，同時看上了Dejounte Murray與Bruce Brown，如果想要得到他們，公鹿勢必得將防守悍將Bobby Portis成為交易籌碼之一。