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李唯楓錄《小姐不熙娣》噴「超長鼻涕」！小S笑瘋：是你人生巔峰

▲李唯楓錄《小姐不熙娣》時不小心噴鼻涕，小S也笑瘋，表示這將會是他人生另一個巔峰。（圖／李唯楓IG）
▲李唯楓錄《小姐不熙娣》時不小心噴鼻涕，小S也笑瘋，表示這將會是他人生另一個巔峰。（圖／李唯楓IG）

記者薛羽彤／綜合報導

藝人李唯楓近日上小S（徐熙娣）主持的《小姐不熙娣》，與啦啦隊LuxyGirls合作熱舞，事後受訪時不小心將鼻涕整陀噴出來，今（25）日他在IG上截圖鼻涕噴出來的瞬間，笑說：「發這篇文的意思是，S姐說這會是我人生的另一個高峰」，透露當時全場笑到不行，連場外的製作人B2也笑瘋。

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▲李唯楓與LuxyGirls熱舞完後，受訪時不小心噴鼻涕。（圖／李唯楓IG）
▲李唯楓與LuxyGirls熱舞完後，受訪時不小心噴鼻涕。（圖／東森提供）
李唯楓今凌晨在IG分享自己上節目，不小心噴鼻涕一事，他形容「就是當你想要放屁的時候，結果不小心噴出來的是水屁，差不多就等於這個意思」，節目上，李唯楓熱舞完後，小S訪問他大虧「你現在跟這些漂亮女生跳舞，大家就會覺得你很噁啊！」李唯楓正要開口回應的瞬間，一條濃稠的鼻涕噴出，一度掛在鼻子上搖晃，他當下立刻吸回去，仍被全場來賓發現，傳來一陣尖叫聲！

▲李唯楓在《小姐不熙娣》錄影期間，不小心噴出超長鼻涕。（圖／李唯楓IG）
▲李唯楓在《小姐不熙娣》錄影期間，不小心噴出超長鼻涕。（圖／李唯楓IG）
當下主持人派翠克驚呼「那是什麼？！」李唯楓解釋自己感冒，無奈直呼「整段表演，大家只記得鼻涕」。事後，李唯楓笑說這次事件，小S還告訴他這會是他人生一個巔峰；他表示場外的製作人笑到彷彿中頭獎。照片曝光後，網友們紛紛笑回，「先生不吸涕」、「太濃了吧，人生高峰」、「為了尾牙練的新才藝？！」、「楓流涕淌」、「為什麼可以這樣，你是重感冒嗎」、「感謝鼻涕救援，直接在2024讓你爆紅」。

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