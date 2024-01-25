名家論壇》黃創夏／新年新亂象　藍白鬧笑話

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當然，立法委員雖然有「言論免責權」，但總必須根據《中華民國憲法》以及增修條文來行使權力，天馬行空擺出「老子和老娘就要這樣幹」的無知、顢頇，只會讓人鄙視和不齒。
例如，根據憲法增修條文，立法院可以通過決議邀請總統到立法院進行「國情報告」，國民黨既然已經是國會最大黨，開議之後提案表決，只要拉上民眾黨就一定可行，何必只是在媒體放話，又要求在憲法機制當中沒有授權立法院，甚至美國總統國情咨文也無的「即問即答」，反而讓人質疑，國民黨某些立委當選人只是在「搶聲量」，根本對自己的憲法職權一知半解！
更可怕的一知半解，就是民眾黨還放話要倒閣，這種對目前憲政運作基本常識都沒有的發言，更是讓人看笑話。
藍白兩黨要當心，好好利用春節假期讀點書，至少憲法讀一讀吧，不然，很快國民黨和民眾黨都會成為更大的亂源。
真的，這段日子藍白的表現，只是證明了台灣政客是很特殊的物種，反智又民粹卻愛鬼扯的自欺欺人，例如，「52席加6席就是60席，國會最大黨」和對岸中共的「只有40%投賴清德，代表有60%反台獨」，一樣的自得其樂。
這些政客永遠不能明白的，政治從不是冰冷自嗨的數字遊戲，胡亂玩弄數字還自我膨脹，只會自曝其短，貽笑大方！
國民黨和民眾黨就是如此的可笑，一個以為加上黨友就有「54席」超越民進黨51席，自以為穩居「國會最大黨」；一個在三黨不過半的局面下，以為「8席」就是關鍵少數，可以高調喊價，結果在新的國會尚未報到開議，國民黨就演出「54小於51」的「政治新數學」，而民眾黨展示了「8等於0」的毫無用處之可能！
國民黨的各懷心思鬼胎太多了，韓國瑜搶在黨中央前，自行宣告「韓江配」，就是一種對國民黨內各方的《獨立宣言》，宣告立法院就是韓國瑜的獨立王國，黨內各方勢力別想「染指」！
一度在努力爭取副院長的傅崐萁當然炮火隆隆，但韓國瑜錯算的是，朱立倫和戰鬥藍也不吃他這一套，韓國瑜的餐宴，只有15席到，戰鬥藍、不分區立委都稀稀落落，直到朱立倫出面認可就是韓江配，盧秀燕、蔣萬安等等諸侯才跟進，這是朱立倫向韓國瑜示威：「別搞錯了，我才是老大」！
朱立倫真的就是「老大」了嗎？
雖然形勢比人強，傅崑萁拉起韓國瑜之手說「兄弟是永遠的」，但國民黨的大黨鞭定案是在立院開議前，屆時如果不如某些人的期待，2月1日是否會有人跑票、技術性廢票、故意抗議的投票‧‧‧不得而知，但只要有一些藍委搞三捻四，開票結果說不定會給只有51席的民進黨一些意外之喜，這就是被人看破國民黨的「54小於51」的關鍵所在。
更關鍵的是，朱立倫公開宣示的一段話，他要求國民黨的立委，永遠都要「清清白白，不受任何權力和金錢的影響」，之後，國民黨要求立院正副院長選舉要強制亮票。
這樣的宣示正是此地無銀三百兩，因為說明了很多國民黨的立委，心中也許沒有「台灣價值」，卻很可能很會盤算「台灣價格」，特別是區域立委，黨紀對他們根本毫無威嚇效力，反正立委還是照當，以後還會有「同舟計畫」新版本。不只是立法院龍頭之戰，以後每個法案，國民黨黨中央恐怕都要害怕隨時有各種技術性跑票，54席未必一定會贏過51席。
至於民眾黨，就不必多說了，開完票就推出「採買車」上面蓋著「國會改革遮羞布」，調子拉到最高，結果國民黨和民進黨不約而同把民眾黨當成不存在，民眾黨自以為很重要的8票，馬上被視為無關緊要的廢票，寫下了「8等於0」國昌新數學！
民眾黨只有立法院長龍頭戰如此窘困嗎？
立法院的個別立委提案門檻是「15人以上連署」，如果民眾黨沒有體會自己其實「有求於人」，還是高調自大，以後根本連提案都沒有人甩，幾乎等於不存在，若是被兩黨抵制之下，結局也將會和黃國昌曾經領導過的時代力量相同。
●作者：黃創夏／資深媒體人
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