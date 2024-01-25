▲要打電波還是音波？蔡妮熹醫師曝「這樣」評估最精確！

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臉部結構由不同組織組成 肌膚老化也有不同表現臉部結構是由皮膚組織、皮下脂肪、肌肉層、骨骼等不同層次所組成，隨著年齡增長、組織流失，也會因此表現出不同層面的肌膚老化問題。
蔡妮熹醫師表示，當最外層的皮膚老化時，會先出現動靜態的紋路，接下來皮下脂肪、膠原蛋白流失，會導致凹陷或更深層的紋路（如：法令紋），如果是筋膜層的老化，皮膚表面看起來會有鬆弛、垂墜感，而骨骼流失則會導致臉部輪廓凹凸不平，法令紋、鼻基底也會因為骨骼流失變得更加凹陷。
填充注射、電音波治療原理不同 適合不同老化問題現在有許多醫學美容方式可以協助改善肌膚老化問題，最常聽到的就是填充注射、電波音波，不過它們的治療原理其實並不相同，適合的對象也有些差異。首先，蔡妮熹醫師提到，注射治療又可以細分為以下3種：
- 肉毒桿菌素注射：
- 填補類注射：
- 細胞再生類注射：
而電波、音波則在不同層次加熱達到肌膚緊實的效果。蔡妮熹醫師說明，像電波它是全層次的加熱，達到全層皮膚的緊實，而音波的話是在筋膜層次加熱，收縮筋膜層達到拉提的作用。
蔡妮熹醫師表示，電音波可以將皮膚的層次收緊，如果想要輪廓線變得比較俐落或臉型變得再更緊緻一點，就可以用這樣的治療方式，至於填充注射則是適合真的有凹陷問題的，如：蘋果肌流失、法令紋、夫妻宮（太陽穴）不夠飽滿等，可以用填充注射改善。
電波、音波透過加熱緊實肌膚 2者又該如何選擇？因此，民眾可以先透過鏡子觀察自己的肌膚是否有凹陷，還是輪廓線不夠俐落，來簡單判斷自己適合哪種治療方式，不過電波、音波都是透過加熱改善鬆弛肌膚，兩者又該如何選擇呢？
蔡妮熹醫師提到，電波可再細分成單極、多極電波，單極電波它能加熱全層皮膚，讓所有皮膚一起達到收緊的效果，多極電波則是比較針對淺層肌膚，讓皮膚新生，改善淺層細紋、肝斑等；音波的話則是有不同深度的探頭，可針對單一深度加熱，所以選擇上還是會建議由醫師觸診來判斷會最精確。
不論是填充注射或電波、音波治療，蔡妮熹醫師都建議透過觸診面對面評估，才能更精確地選擇適合的治療方式，另外醫師也提醒，現在坊間仍有些未經衛福部核准的產品或儀器充斥其中，民眾求診前應確認醫療器材、醫療場所是否合法，治療才能更安心。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60589
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