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要打電波還是音波？蔡妮熹醫師曝「這樣」評估最精確！

▲要打電波還是音波？蔡妮熹醫師曝「這樣」評估最精確！
▲要打電波還是音波？蔡妮熹醫師曝「這樣」評估最精確！

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文、潘昱僑報導】年齡增長，膠原蛋白、脂肪、肌肉流失，臉部肌膚逐漸老化，出現皺紋、下垂等，讓人外表年齡看起來比實際年齡多了好幾歲。許多人想用醫美改善肌膚老化問題，但現在有填充注射、電波、音波等不同治療方式，到底該怎麼選擇才能有效改善老化問題呢？醫學美容蔡妮熹醫師為民眾解答！

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臉部結構由不同組織組成　肌膚老化也有不同表現

臉部結構是由皮膚組織、皮下脂肪、肌肉層、骨骼等不同層次所組成，隨著年齡增長、組織流失，也會因此表現出不同層面的肌膚老化問題。

蔡妮熹醫師表示，當最外層的皮膚老化時，會先出現動靜態的紋路，接下來皮下脂肪、膠原蛋白流失，會導致凹陷或更深層的紋路（如：法令紋），如果是筋膜層的老化，皮膚表面看起來會有鬆弛、垂墜感，而骨骼流失則會導致臉部輪廓凹凸不平，法令紋、鼻基底也會因為骨骼流失變得更加凹陷。

填充注射、電音波治療原理不同　適合不同老化問題

現在有許多醫學美容方式可以協助改善肌膚老化問題，最常聽到的就是填充注射、電波音波，不過它們的治療原理其實並不相同，適合的對象也有些差異。首先，蔡妮熹醫師提到，注射治療又可以細分為以下3種：

  • 肉毒桿菌素注射：
針對動態紋路（如：抬頭紋 皺眉紋等）改善。

  • 填補類注射：
填充體積，改善脂肪層、膠原蛋白流失造成的凹陷。

  • 細胞再生類注射：
能刺激膠原蛋白增生，達到填補凹陷、改善靜態紋路（如：脖紋等）或肉毒桿菌無法改善、生成較深的紋路。

而電波、音波則在不同層次加熱達到肌膚緊實的效果。蔡妮熹醫師說明，像電波它是全層次的加熱，達到全層皮膚的緊實，而音波的話是在筋膜層次加熱，收縮筋膜層達到拉提的作用。

蔡妮熹醫師表示，電音波可以將皮膚的層次收緊，如果想要輪廓線變得比較俐落或臉型變得再更緊緻一點，就可以用這樣的治療方式，至於填充注射則是適合真的有凹陷問題的，如：蘋果肌流失、法令紋、夫妻宮（太陽穴）不夠飽滿等，可以用填充注射改善。

電波、音波透過加熱緊實肌膚　2者又該如何選擇？

因此，民眾可以先透過鏡子觀察自己的肌膚是否有凹陷，還是輪廓線不夠俐落，來簡單判斷自己適合哪種治療方式，不過電波、音波都是透過加熱改善鬆弛肌膚，兩者又該如何選擇呢？

蔡妮熹醫師提到，電波可再細分成單極、多極電波，單極電波它能加熱全層皮膚，讓所有皮膚一起達到收緊的效果，多極電波則是比較針對淺層肌膚，讓皮膚新生，改善淺層細紋、肝斑等；音波的話則是有不同深度的探頭，可針對單一深度加熱，所以選擇上還是會建議由醫師觸診來判斷會最精確。

不論是填充注射或電波、音波治療，蔡妮熹醫師都建議透過觸診面對面評估，才能更精確地選擇適合的治療方式，另外醫師也提醒，現在坊間仍有些未經衛福部核准的產品或儀器充斥其中，民眾求診前應確認醫療器材、醫療場所是否合法，治療才能更安心。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60589

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