NBA／拓荒者申訴失敗！裁判報告今出爐 比賽最後吹判全數正確
美國職籃NBA波特蘭拓荒者，昨(24)日在客場出戰奧克拉荷馬雷霆隊的比賽上，因比賽尾聲裁判的判決爭議，最終以109:111遭雷霆隊逆轉。這場比賽最後時刻一連串遭受質疑的吹判，導致拓荒者原本優勢的局面瞬間崩盤，總教練Chauncey Billups還被連判了2次技術犯規，隨後被驅逐出場。賽後球隊針對此結果提出申訴，今(25)日結果出爐，根據NBA官方表示，比賽最後二分鐘所有的吹判全數正確，也正式宣告拓荒者隊申訴失敗。
記者陳品翔/綜合報導
NBA官方今(25)日公布，昨日雷霆與拓荒者隊這場比賽的裁判報告，裁判報告顯示，比賽最後2分鐘的所有吹判全數正確，包括Malcolm Brogdon的運球違例，以及驅逐拓荒者總教練Chauncey Billups。比賽第四節進行至剩下15.7秒，Brogdon被吹判二次運球，球權輪替為雷霆隊球，根據裁判報告解釋，這次吹判是一次正確的吹判，Brogdon結束運球之後，雖然有被Shai Gilgeous-Alexander和Jalen Williams打到，但是他再次運球，出現違例（總教練Chauncey Billups試圖在這個回合叫暫停，但是裁判並沒有接受）。
隨後第四節剩下15.6秒，拓荒者總教練Chauncey Billups連續被吹判2次技術犯規，對此裁判報告同樣認定為正確判罰。根據裁判報告表示，第一次技術犯規是因為Billups和裁判有身體接觸，第二次則是因為Billups隨後激進地跟隨，以及衝向裁判，所以被追加了第2個技術犯規，最終被驅逐出場。
儘管翻盤可能性不大，但拓荒者隊仍決定在賽後向聯盟提出申訴，用行動捍衛自身權益。但NBA上一次有球隊申訴成功，已要追溯至2008年，當時邁阿密熱火隊申訴了他們對上亞特蘭大老鷹隊的賽事，Shaquille O'Neal在那場比賽中被吹判了6犯犯滿，但事實上他只有5次犯規。最終聯盟認定熱火隊申訴成功，兩隊下一次交手時，他們先重賽了那一場比賽的最後時刻，不過老鷹最終仍舊取得勝利。而算上這次申訴成功，目前聯盟史上，只有8次抗議成功的案例。
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