台股早盤漲百點、戰萬八差一點 台積電創波段高！半導體AI股亮眼
美股昨（24）日漲多跌少，台北股市今（25）日持續開高，早盤一度漲110點以上，來到17994點，試圖挑戰萬八，隨後指數稍稍回落。權值王台積電早盤漲8元，來到635元，漲1%以上。其他半導體概念股也表現亮眼，如力成、京鼎、祥碩、世芯、瑞昱漲2到4%。AI概念股也相對強勢，如緯創、英業達、廣達與緯穎漲1%上下。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數24日下跌99.06點，或0.26%，收37806.39點；那斯達克指數上漲55.97點，或0.36%，收15481.92點；標普500指數上漲3.95點，或0.08%，收4868.55點；費城半導體指數上漲68.07點，或1.54%，收4483.33點。
台北股市今日開高，早盤一度漲110點以上，來到17994點，試圖挑戰萬八。由於輝達與超微股價持續創高，台積電ADR也漲2%，今日台積電早盤漲8元，來到635元，漲1%以上。同樣為晶圓代工的聯電漲1.7%，世界先進漲0.3%、力積電漲0.8%。半導體股表現強勁，力成漲4%，京鼎、力智、華東、祥碩、世芯、瑞昱漲2到4%。
其他重要電子股，如鴻海、宏碁漲1%上下，國巨、旺宏漲0.5%以上，和碩、南亞科跌0.5%以上，台達電跌1.2%。另外，AI概念股也表現不俗，緯創漲1.7%、英業達漲1.5%、廣達與緯穎漲約1%、技嘉漲0.8%。