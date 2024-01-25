愛莉莎莎高調飛韓國「再低調回台」 參加柯文哲尾牙被馬賽克
支持柯文哲的網紅愛莉莎莎，近期質疑總統大選作票，連中選會也出面說明，鬧出不小風波，事件延燒之期，她竟飛去韓國遊玩，令人嗤之以鼻。愛莉莎莎銷聲匿跡一段時間後，近日被曝光已經回台，並參加民眾黨的尾牙。
記者薛羽彤／綜合報導
網紅四叉貓（劉宇）昨（24）日在臉書上透露，滑IG的時候發現，鬧出作票風波的愛莉莎莎回來台灣了，而第一件事就是參加民眾黨的尾牙，這場尾牙除了愛莉莎莎之外，還有館長、丁特、2Chill等網紅，愛莉莎莎的照片被以「保護當事人」遮住眼睛，但從戒指、手機背帶、笑容上都可以察覺，這個人就是愛莉莎莎沒錯。四叉貓見狀狠酸「不是高調打卡去韓國玩？愛莉莎莎怎麼回台灣這麼低調呢？」
柯文哲落選後，愛莉莎莎在IG上PO出多則疑似開票不符合程序的影片，包含不亮票、先整票後開票、寫錯票數等等，甚至有「公然灌票」嫌疑，被抓到後才修正的狀況。中選會也強調，開票時已開放民眾參觀開票，且開票所也有政黨推薦之監察員在場監察，全程公開透明，接受各界檢驗，自無謠傳作票可能。
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