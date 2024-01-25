NBA／Draymond Green缺席美國夢幻隊 總監Hill：他今年狀況特殊
美國國家籃球協會在昨（24）日宣布，出征2024年法國巴黎奧運的「夢幻隊」將由「詹皇」LeBron James領軍，但名單中卻獨缺金牌元老「嘴綠」Draymond Green，美國夢幻隊總監Grant Hill在受訪時表示：「他過去有很大的貢獻，只是今年的狀況比較不同。」
記者林之越/綜合報導
為尋求奧運五連霸，美國國家隊41人名單豪華，包括湖人隊的LeBron James、勇士射手Stephen Curry，還有Kevin Durant等頂尖球星。然而，過去曾參與2016年里約奧運、2020年東京奧運，並幫助夢幻隊拿下金牌的元老成員Draymond Green，此次卻不在名單裡面。
根據美國媒體《CBS》報導指出，NBA前傳奇球星Grant Hill在接受訪問時談到：「Draymond Green過去曾有重要的貢獻，他是這支球隊的重要功臣，但我認為這與今年的情況不同，我們決定目前不將他列入名單之中。」
Draymond Green現齡34歲應還有一戰之力，所以部分媒體猜測，這可能與他今年季中兩度遭到禁賽相關。季初他先是在對上明尼蘇達灰狼的比賽，對前來勸架的Rudy Gobert做出鎖喉動作，因而遭到禁賽5場；近期又再因為和鳳凰城太陽的Jusuf Nurkic發生肢體衝突，而直接揮拳攻擊對手，遭到聯盟「無限期禁賽」的罰則，並且需要接受心理輔導，最後共被停賽了16場才回歸球場。
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