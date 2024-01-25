消費內捲！推44元套餐被瘋搶 中國「麥當勞崩了」衝熱搜
中國經濟持續下行，不少民眾不敢消費，也一改以往高奢風格，改走平價精實路線。麥當勞近日在中國推出只要人民幣10元（約新台幣44元）的「不素之霸」雙牛堡後，訂餐系統隨即癱瘓，「麥當勞崩了」甚至一度成為熱搜話題。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合中媒報導，麥當勞中國15日推出為期2週的「10元吃堡」優惠，包含24至26日的「不素之霸」；然而，1月24日當天，不少中國用戶都發現麥當勞App、小程式「崩潰」，選單等資訊無法刷新，也無法順利點餐，哀嚎聲四起。
對此，麥當勞中國客服回應稱，在全力搶修下，系統功能逐步恢復，會於25日再次上架「10元不素之霸」產品優惠券。
據官網介紹，「不素之霸」雙層牛堡有特選2塊100%純牛肉餅，還搭配2根德式圖林根香腸，只要10元，號稱「肉感十足，吃得過癮」。
「麥當勞崩了」、「麥當勞我等吃不素之霸呢」等字眼衝上微博熱搜，有中國民眾在社群網站打下：「笑死，小程式修好了，我家附近的店沒貨了」、「不許再吃不素之霸了，做漢堡做到崩潰」；不過也有人吐槽道：「看著圖片老大了，拿到手老小了，得虧是優惠活動後10塊錢，要不然我就得考慮考慮了」。