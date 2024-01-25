尷尬！賀瓏夜夜秀最新來賓是「國民公公」 鄭運鵬深夜發文表態了
知名脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》近日因節目來賓、中國前媒體人王志安不當言論，引發歧視民進黨不分區立委提名人、身障律師陳俊翰，批評聲浪仍未止息。不過，薩爾泰（STR Network）YouTube頻道發布最新一集，來賓是「國民公公」民進黨立委鄭運鵬，鄭運鵬掃到颱風尾被逼表態，他昨（24）凌晨在臉書發文回應了。
記者徐銘穗/綜合報導
鄭運鵬在《賀瓏夜夜秀》最新一集節目上，大談兒子「德德」爆紅現象，坦承被嚇一跳，還說未來不希望兒子「德德」從政，因為從政很累，「萬一哪天想要從政，就不能掛『鄭運鵬的兒子』」，因為不管他表現再優秀，總被說是誰的兒子也不好。
他也自豪現在是社群平台「脆」（Threads）第一寫手，也吐露自己從小的志向是當脫口秀主持人。對於「賀瓏夜夜秀」主持人賀瓏說還有最後一集，「你幫我一下，趕快叫賴清德、蕭美琴過來」，鄭運鵬爽快回「好啊！我覺得他們應該來」，鄭運鵬手指了台下觀眾，「難得有這麼多柯粉在這邊」。
不過，王志安先前在《賀瓏夜夜秀》評論台灣選舉，譏諷民進黨把罹患罕病的不分區立委候選人陳俊翰推上台助選太過煽情，他做出顫抖的樣子喊「支持民進黨」，遭質疑歧視身心障礙者，輿論撻伐，各界意見領袖喊抵制。
民進黨新任執行長王義川也公開要求同為《賀瓏夜夜秀》來賓的鄭運鵬要表態，鄭運鵬昨（24）天凌晨在臉書表示，「有關於賀瓏夜夜秀節目內，其他來賓對於陳俊翰大律師的不當言論片段，我並不在現場，在媒體報導之前完全不知情，也不可能認同。製作單位和當事人為該內容致歉，是最起碼該負起的社會責任」。