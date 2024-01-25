MLB／近代最強選球機器Joey Votto還要打！傳天使、藍鳥都有興趣
美國職棒MLB「近代最強選球機器」Joey Votto，去年季末遭到效力超過20年的老東家辛辛那提紅人，拒絕執行2000萬美元的球隊選擇權，紅人以700萬美元買斷Votto的合約。先前曾有報導指出，有多支球隊對他有興趣，如今最新消息傳出，洛杉磯天使是有望簽下Joey Votto的球隊之一，但他也正在等待家鄉多倫多藍鳥是否有意網羅。
記者陳品翔/綜合報導
根據《紐約郵報》知名記者Jon Heyman透露，天使對Joey Votto相當感興趣，有機會簽下這名未來有機會入選名人堂的球星。不過Jon Heyman隨後也說到，Votto是否願意去天使，也值得觀察，因為Votto也正在等待家鄉球隊多倫多藍鳥向他釋出善意。「天使隊是Joey Votto下家可能的球隊之一，我認為他們喜歡他，但他會願意去嗎，他會不會只是在家鄉多倫多等待，那裡是他的家鄉。所以我認為也許他會希望能夠去藍鳥，繼續延續職業生涯。」Jon Heyman說到。
Joey Votto是在2002年大聯盟選秀會上，於第2輪第44順位被辛辛那提紅人隊選中，並且隨後順利完成簽約，進入紅人的小聯盟系統。奮戰多年之後，Votto總算在2007年站上大聯盟舞台，目前共在大聯盟紅人隊效力17年，並且至今為止始終如一，沒有離開過紅人。
Joey Votto生涯曾6度入選全明星賽，並在2010年拿到國聯MVP殊榮，也在當年拿下漢克·阿倫獎。Votto生涯在大聯盟替紅人效力17年中，共出賽2056場，打出2135支安打，當中有356轟、1144分打點，選到1365次保送，打擊三圍為.294/.409/.511。過去2年Joey Votto飽受肩傷所苦，不僅出賽數銳減，打擊率也只有2成出頭，去年賽季Votto僅出賽65場，打出42支安打，有14轟，38分打點，打擊率為0.202。