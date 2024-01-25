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黃色小鴨跨足海陸運具　發言人聯手高雄熊帶您暢遊高雄

▲高雄街頭隨處可見黃色小鴨可愛身影，300多台計程車搖身一變為可愛小鴨，高市府發言人周璟瑜與觀光大使高雄熊也將聯手帶大家暢遊高雄。（圖／高市府提供）
▲高雄街頭隨處可見黃色小鴨可愛身影，300多台計程車搖身一變為可愛小鴨，高市府發言人周璟瑜與觀光大使高雄熊也將聯手帶大家暢遊高雄。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

睽違十年，知名國際IP「黃色小鴨」將於週六（27）日重游高雄愛河灣，兩隻小鴨帶來雙倍療癒，不過，無論是水上、路上，走在高雄街頭，到處都能看見小鴨的身影。高雄3大交通運具化身小鴨隊友，計程車、渡輪、輕軌紛紛換上黃色小鴨塗裝，成為今年高雄燈會最佳行動宣傳舞台。高市府發言人周璟瑜與觀光大使高雄熊也將聯手帶大家暢遊高雄。

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▲周璟瑜與高雄熊搭乘小鴨渡輪，吹海風欣賞美景，徜徉旗鼓航線拍美照留念。（圖／高市府提供）
▲周璟瑜與高雄熊搭乘小鴨渡輪，吹海風欣賞美景，徜徉旗鼓航線拍美照留念。（圖／高市府提供）
繼小鴨輕軌列車、渡輪接續亮相掀起討論，高市府新聞局長項賓和也表示，27日起將有300多輛計程車，搖身一變為可愛小鴨，穿梭高雄街道巷弄，帶給市民朋友驚喜。而且只要在高雄地區搭乘55688集團台灣大車隊小鴨計程車，就有機會拿到小鴨帽，每輛小鴨計程車限量100頂，邀請大家一起來看小鴨，一同見證高雄10年來的蛻變與美好。

▲小鴨輕軌列車，則是在輕軌成圓元旦上路，至今仍是超夯焦點，周璟瑜建議可選擇搭乘搭乘小鴨大眾捷運交通運具可愛、應景又便利。（圖／高市府提供）
▲小鴨輕軌列車，則是在輕軌成圓元旦上路，至今仍是超夯焦點，周璟瑜建議可選擇搭乘搭乘小鴨大眾捷運交通運具可愛、應景又便利。（圖／高市府提供）
周璟瑜也指出，與高雄熊搭乘小鴨渡輪，吹海風欣賞美景，徜徉旗鼓航線，最適合拍美照留念；小鴨輕軌列車，則是在輕軌成圓元旦上路，至今仍是超夯焦點，許多民眾在路上看見小鴨列車，都非常興奮拍攝並分享；燈會期間，趕行程的民眾，可選擇搭乘小鴨計程車。歡迎大家都來高雄看黃色小鴨，搭乘小鴨交通運具可愛、應景又便利。

高市府與高雄捷運公司、高雄市輪船公司、55688集團合作，聯手推出多款小鴨限定運具，邀請全台民眾，搭乘小鴨運具逛燈會。高雄輕軌全線通車後，整體運量較去年大幅提升六成，即日起至2/25試營運期間，免費搭乘，還可週週抽智慧型手機。

輕軌沿線行經多個高雄知名景點，高雄流行音樂中心、駁二藝術特區、美術館「龍貓隧道」、內惟藝術中心與大順路「綠巨人隧道」，還有許多商家、餐廳、賣場，絕對是市民朋友與外縣市旅客安排輕旅行的好選擇。

2024高雄燈會除了黃色小鴨於愛河灣療癒登場，「冬日遊樂園」也配合黃色小鴨到來，從1/27至2/25，地點位於16-18號碼頭，將打造療癒森林與大型充氣藝術作品，巨大黃色球池、旋轉木馬、小火車等遊樂設施和美味餐飲市集；燈會期間每個周末及大年初一至初五，每天安排2場兒童戲劇演出，及精采的馬戲與互動體驗表演；每晚於高雄流行音樂中心及高雄港旅運中心展演港灣燈光秀。更多燈會資訊請上高雄旅遊網官網、臉書及IG查詢。

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AI倪珍報新聞