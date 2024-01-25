黃色小鴨跨足海陸運具　發言人聯手高雄熊帶您暢遊高雄

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周璟瑜也指出，與高雄熊搭乘小鴨渡輪，吹海風欣賞美景，徜徉旗鼓航線，最適合拍美照留念；小鴨輕軌列車，則是在輕軌成圓元旦上路，至今仍是超夯焦點，許多民眾在路上看見小鴨列車，都非常興奮拍攝並分享；燈會期間，趕行程的民眾，可選擇搭乘小鴨計程車。歡迎大家都來高雄看黃色小鴨，搭乘小鴨交通運具可愛、應景又便利。
高市府與高雄捷運公司、高雄市輪船公司、55688集團合作，聯手推出多款小鴨限定運具，邀請全台民眾，搭乘小鴨運具逛燈會。高雄輕軌全線通車後，整體運量較去年大幅提升六成，即日起至2/25試營運期間，免費搭乘，還可週週抽智慧型手機。
輕軌沿線行經多個高雄知名景點，高雄流行音樂中心、駁二藝術特區、美術館「龍貓隧道」、內惟藝術中心與大順路「綠巨人隧道」，還有許多商家、餐廳、賣場，絕對是市民朋友與外縣市旅客安排輕旅行的好選擇。
2024高雄燈會除了黃色小鴨於愛河灣療癒登場，「冬日遊樂園」也配合黃色小鴨到來，從1/27至2/25，地點位於16-18號碼頭，將打造療癒森林與大型充氣藝術作品，巨大黃色球池、旋轉木馬、小火車等遊樂設施和美味餐飲市集；燈會期間每個周末及大年初一至初五，每天安排2場兒童戲劇演出，及精采的馬戲與互動體驗表演；每晚於高雄流行音樂中心及高雄港旅運中心展演港灣燈光秀。更多燈會資訊請上高雄旅遊網官網、臉書及IG查詢。