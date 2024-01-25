智冠換股案爭議　網銀喊話櫃買中心：勿成為損害股東權益幫兇

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櫃買中心若讓這案子直接生效，再用罰款的方式處理違反取處辦法？讓這種嚴重損及廣大投資人權益的事件，不是予以駁回，而是用事後罰款來了事，這不但戕害兩家上櫃公司股東之權益，更嚴重損及主管機關威信。
網銀指出，智冠公司股份交換案違法事項實罄竹難書，茲舉違法尤重者如下：
1、 假策略聯盟股份交換之名，行稀釋股東權益，謀奪私人經營權之實！
2、 違法阻撓獨立董事、董事索取董事會議案資料，違反公開發行公司董事會議事辦法！
3、 違法阻撓獨立董事執行職務，違反證券交易法！
4、 換股對象欠缺合理性、必要性及可行性！
5、 嚴重低估智冠公司價值，換股比例損害智冠公司股東權益！
6、 急不可耐的在12月21日通過換股，換股時點倉促，為何不待 112 年度終結、完整年度財務資訊出來後，再進行議案討論？凸顯背後目的只是為了謀奪私人經營權！
7、 股份交換案產生投資超限、隱匿關係人交易及關係人交易應送股東會未送之違反取處辦法情事！
網銀在文末籲請櫃買中心速速駁回智冠、榮剛股份交換案，發揮身為投資人及股東權益守護神的功能，不要成為損害股東權益、謀取公司經營權的幫兇，致外界誤認櫃買中心為不法集團所把持。