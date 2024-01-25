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智冠換股案爭議　網銀喊話櫃買中心：勿成為損害股東權益幫兇

▲智冠與榮剛的股份交換案引發爭議，大股東網銀國際今（25）日在臉書官網上po文指出，該案嚴重損害股東權益並涉及關係人交易需送交股東會表決，籲請櫃買中心立即駁回，勿讓智冠、榮剛近十萬名廣大股東遭受損害。（圖／網銀提供）
▲智冠與榮剛的股份交換案引發爭議，大股東網銀國際今（25）日在臉書官網上po文指出，該案嚴重損害股東權益並涉及關係人交易需送交股東會表決，籲請櫃買中心立即駁回，勿讓智冠、榮剛近十萬名廣大股東遭受損害。（圖／網銀提供）

財經生活中心/綜合報導

智冠與榮剛的股份交換案引發爭議，大股東網銀國際今（25）日在臉書官網上po文指出，該案嚴重損害股東權益並涉及關係人交易需送交股東會表決，籲請櫃買中心立即駁回，勿讓智冠、榮剛近十萬名廣大股東遭受損害。網銀希望櫃買中心發揮身為投資人及股東權益守護神的功能，不要成為損害股東權益、謀取公司經營權的幫兇，致外界誤認櫃買中心為不法集團所把持。

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網銀國際今日po文指出，智冠與榮剛股份交換案違法事證，櫃買中心已自各種管道取得在案，然而截至目前為止，股份交換案1月30日申報生效日將近，櫃買中心卻遲遲沒有任何裁決與態度。

櫃買中心若讓這案子直接生效，再用罰款的方式處理違反取處辦法？讓這種嚴重損及廣大投資人權益的事件，不是予以駁回，而是用事後罰款來了事，這不但戕害兩家上櫃公司股東之權益，更嚴重損及主管機關威信。

網銀指出，智冠公司股份交換案違法事項實罄竹難書，茲舉違法尤重者如下：

1、 假策略聯盟股份交換之名，行稀釋股東權益，謀奪私人經營權之實！

2、 違法阻撓獨立董事、董事索取董事會議案資料，違反公開發行公司董事會議事辦法！

3、 違法阻撓獨立董事執行職務，違反證券交易法！

4、 換股對象欠缺合理性、必要性及可行性！

5、 嚴重低估智冠公司價值，換股比例損害智冠公司股東權益！

6、 急不可耐的在12月21日通過換股，換股時點倉促，為何不待 112 年度終結、完整年度財務資訊出來後，再進行議案討論？凸顯背後目的只是為了謀奪私人經營權！

7、 股份交換案產生投資超限、隱匿關係人交易及關係人交易應送股東會未送之違反取處辦法情事！

網銀在文末籲請櫃買中心速速駁回智冠、榮剛股份交換案，發揮身為投資人及股東權益守護神的功能，不要成為損害股東權益、謀取公司經營權的幫兇，致外界誤認櫃買中心為不法集團所把持。

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