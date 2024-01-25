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打擊壞膽固醇 55最安心　魚油、紅麴可降血脂？ 醫：錯誤迷思

▲打擊壞膽固醇 55最安心　魚油、紅麴可降血脂？ 醫：錯誤迷思
▲打擊壞膽固醇 55最安心　魚油、紅麴可降血脂？ 醫：錯誤迷思

健康醫療網

【健康醫療網／記者林怡亭報導】根據衛生福利部最新公布2022年台灣十大死因，其中心臟病、腦血管疾病、糖尿病及高血壓等，皆與高血脂症息息相關。國民健康署2017-2020年的調查顯示，18歲以上國人高達27%的人患有高血壓，11%有高血糖，而高血脂的比例更是高達26%，這些「三高」患者的心血管疾病風險是一般人的1.43至1.78倍。台灣動脈硬化暨血管病醫學會劉言彬理事長指出，三高當中特別值得關注的是「高血脂」，由於其症狀不明顯，且難以自我量測，造成患者在疾病防治上更加困難。

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低密度膽固醇（LDL-C）水平是心血管疾病主要危險因素

臺大醫院心血管中心主任高憲立醫師表示，低密度膽固醇（LDL-C）（俗稱壞膽固醇）數值是心血管疾病的主要危險因素，隨著飲食西化及生活型態改變，讓許多台灣人面臨膽固醇過高問題，也增加血管阻塞、中風及心肌梗塞等風險，成為健康隱憂！

心血管疾病的風險分級包括輕度、中度和高風險等級，這取決於患者的年齡、病史、共病與疾病嚴重度等因素，而面對不同風險等級的患者，醫師會根據患者的實際病情進行分級治療。在LDL-C治療指引上，目前國際間有多套指引，台灣已與國際接軌，將高風險患者的治療目標設定為低於55mg/dL。

坊間迷思影響膽固醇治療　高風險族群數值「55最安心」

高憲立醫師指出，國內臨床與亞太地區的研究顯示，即使在藥物治療下，台灣心血管患者中有近五成（46%）仍高於100mg/dL，而高風險患者的控制達標比例僅有22%。原因除了藥物無法達到百分之百控制效果外，藥物副作用、患者對於無感症狀的輕忽，及坊間充斥膽固醇的治療迷思也是控制不佳的原因！

高憲立醫師說，關於降低膽固醇普遍的迷思，包括「膽固醇降太多了對身體不好」或「傳說中某種保健產品可降低膽固醇」等觀點，目前無證據顯示將LDL-C控制極低與失智或出血性腦中風有直接關聯。對於高風險患者來說，低密度膽固醇控制最好小於55mg/dL，而且越低越好，這有助於預防心血管風險再發生。

LDL-C控制陷入瓶頸　建議合併使用口服和針劑藥物治療

亞東醫院心臟血管醫學中心主任吳彥雯醫師也提出警訊，台灣心血管死亡率顯著高於日本和韓國，若單純使用口服藥物治療後的LDL-C<55mg/dL達標率仍不理想，因此建議除了口服藥物外，若能善用資訊系統輔助及考慮合併針劑藥物治療，將有機會幫助患者降低LDL-C。

她以亞東醫院為例，利用資訊系統自動提示(HIT)後，可顯著增加急性冠心症病患LDL-C達標率，但對高風險族群來說，此數據不夠理想；醫院也透過強化影音衛教、舉行病友團體與社區講座、以及跨團隊整合衛教等多管齊下措施後，其急性冠心症及高風險慢性冠心病者LDL-C<55mg/dL的達標率也有所提升，但仍有進步空間。目前最新國外研究發現，合併使用口服和針劑藥物治療可增加達標率。

PCSK9抑制劑有助降低LDL-C和預防冠心症

高憲立醫師進一步補充，近年國外研究發現，PCSK9抑制劑能有效降低LDL-C並預防冠心病，而且臨床試驗也發現能有效降低中風、心肌梗塞等疾病風險。此外，市面上的魚油、薑黃或紅麴等保健食品對於降低LDL-C無顯著效果，僅降血脂藥物具臨床實證療效，建議患者應配合醫囑積極治療。

隨著尾牙、春節等節日聚餐增多，醫師們共同提醒，高風險病患應節制飲食與飲酒，建議選擇低脂肪、高纖維的食物，如蔬菜和瘦肉，避免油炸和高脂食品。同時，保持規律運動，如散步或騎自行車，以控制血脂，促進心血管健康。‬‬‬‬‬



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60665

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