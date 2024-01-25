▲打擊壞膽固醇 55最安心　魚油、紅麴可降血脂？ 醫：錯誤迷思

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低密度膽固醇（LDL-C）水平是心血管疾病主要危險因素臺大醫院心血管中心主任高憲立醫師表示，低密度膽固醇（LDL-C）（俗稱壞膽固醇）數值是心血管疾病的主要危險因素，隨著飲食西化及生活型態改變，讓許多台灣人面臨膽固醇過高問題，也增加血管阻塞、中風及心肌梗塞等風險，成為健康隱憂！
心血管疾病的風險分級包括輕度、中度和高風險等級，這取決於患者的年齡、病史、共病與疾病嚴重度等因素，而面對不同風險等級的患者，醫師會根據患者的實際病情進行分級治療。在LDL-C治療指引上，目前國際間有多套指引，台灣已與國際接軌，將高風險患者的治療目標設定為低於55mg/dL。
坊間迷思影響膽固醇治療 高風險族群數值「55最安心」高憲立醫師指出，國內臨床與亞太地區的研究顯示，即使在藥物治療下，台灣心血管患者中有近五成（46%）仍高於100mg/dL，而高風險患者的控制達標比例僅有22%。原因除了藥物無法達到百分之百控制效果外，藥物副作用、患者對於無感症狀的輕忽，及坊間充斥膽固醇的治療迷思也是控制不佳的原因！
高憲立醫師說，關於降低膽固醇普遍的迷思，包括「膽固醇降太多了對身體不好」或「傳說中某種保健產品可降低膽固醇」等觀點，目前無證據顯示將LDL-C控制極低與失智或出血性腦中風有直接關聯。對於高風險患者來說，低密度膽固醇控制最好小於55mg/dL，而且越低越好，這有助於預防心血管風險再發生。
LDL-C控制陷入瓶頸 建議合併使用口服和針劑藥物治療亞東醫院心臟血管醫學中心主任吳彥雯醫師也提出警訊，台灣心血管死亡率顯著高於日本和韓國，若單純使用口服藥物治療後的LDL-C<55mg/dL達標率仍不理想，因此建議除了口服藥物外，若能善用資訊系統輔助及考慮合併針劑藥物治療，將有機會幫助患者降低LDL-C。
她以亞東醫院為例，利用資訊系統自動提示(HIT)後，可顯著增加急性冠心症病患LDL-C達標率，但對高風險族群來說，此數據不夠理想；醫院也透過強化影音衛教、舉行病友團體與社區講座、以及跨團隊整合衛教等多管齊下措施後，其急性冠心症及高風險慢性冠心病者LDL-C<55mg/dL的達標率也有所提升，但仍有進步空間。目前最新國外研究發現，合併使用口服和針劑藥物治療可增加達標率。
PCSK9抑制劑有助降低LDL-C和預防冠心症高憲立醫師進一步補充，近年國外研究發現，PCSK9抑制劑能有效降低LDL-C並預防冠心病，而且臨床試驗也發現能有效降低中風、心肌梗塞等疾病風險。此外，市面上的魚油、薑黃或紅麴等保健食品對於降低LDL-C無顯著效果，僅降血脂藥物具臨床實證療效，建議患者應配合醫囑積極治療。
隨著尾牙、春節等節日聚餐增多，醫師們共同提醒，高風險病患應節制飲食與飲酒，建議選擇低脂肪、高纖維的食物，如蔬菜和瘦肉，避免油炸和高脂食品。同時，保持規律運動，如散步或騎自行車，以控制血脂，促進心血管健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60665
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