參戰黨團總召！傅崐萁：已磨好「倚天屠龍劍」 要柯建銘快去收驚
國民黨立委傅崐萁退讓爭取立法院副院長後，傳出他有意爭取國民黨團總召，今（25）日傅崐萁正式宣佈，改爭取黨團總召，更喊話已經準備好「倚天屠龍劍」，要和民進黨團總召柯建銘對抗，直呼「柯總召我來了，趕快去收驚」。
記者林怡昕／台北報導
傅崐萁今早已由助理代為登記參選黨團總召，而傅同一時間也到在立法院召開記者會，他先是重申自己五大國會改革主張，直言國會改革已經不是口號，這一次是選擇責任跟承擔，不只要讓陽光照進國會，讓國會所有的一切全部的透明，包括所有經費使用以及人事同意權必須要記名。
傅崐萁再指，總統也必須到國會來諮詢國情報告，最重要的國會的調查權、聽證權、不得藐視國會權，到國會作證不得說謊，讓每一位立委，即便是新科立委，都是一座大山也可以做所有人民的靠山，唯有國會能夠徹底的改革，才能夠讓所有的部會無所遁形。
「我想柯總召過去跟我多次對壘，柯總召從來沒有贏過」，傅崐萁也提到，自己已經準備好「倚天屠龍劍」，要和柯建銘對抗。
傅崐萁再指，民進黨都是牛鬼蛇神，所以民進黨最怕的人當然是傅崐萁，千萬不要閃躲直球對決，喊話「柯總召我來了，你趕快去收驚，我馬上到了。」