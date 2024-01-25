文化幣亂象！青年「買美妝做美甲」遭罵翻　文化部：已停權不撥款

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貼文引發討論，有網友附和，「文化幣是拿來使用在文創藝文產業的，買這種東西，基本上根本沒掌握到文化幣的主要精髓，估計也是在有販售文創品的商店鑽小漏洞買的」、「連我這個有資格拿文化幣的人，看了都覺得不太好，化妝品、拍立得真的跟文化幣設置的初衷有關嗎」、「上一波文化幣也是有人去光南買鍵盤、滑鼠、耳機，被檢舉之後才改掉，現在商家賣的東西比較多元，政府可能沒辦法審到這麼細節」、「我覺得店家不該賣化妝品類的東西，也不該鑽漏洞讓顧客買」。
但也有網友持相反的意見，「可以使用文化幣不就代表可以買嗎，我還有看過麻糬店也能用文化幣的」、「別人想拿文化幣買什麼，不乾他人的事吧」、「要買什麼都是我們自己的自由，會有這個漏洞出現也就代表政府沒有完善這個制度」。
文化部表示，常態化16至22歲文化成年禮金，已有62.5萬人領用，文化部持續透過網路巡檢及資料庫大數據檢視，自1月20日開放領用以來，已主動查獲數間違規店家，包含不符合適用資格的店家，如美妝用品、美甲等冒用其他符合規定藝文消費點收款碼，或接受民眾兌現、交易異常等，皆已於前幾日立即停止適用資格，並停止撥款。
據了解，去年光南違規，到現在都失去資格。另外，文化部也發現民眾於社群或拍賣平台轉售、收購等情形，已清查資料庫，針對e-mail持有大量文化幣帳戶等，鎖定資格及通知民眾重新認證身份以取回使用，同時聯繫各大社群及平台配合下架相關內容，並協請平台應管制會員行為。
文化部同步精進系統機制，包含重新登入的註冊手機驗證、手機號碼綁定電子信箱，以增加帳號移轉困難等，提醒青年，轉售自己的文化幣除了失去寶貴的文化體驗經驗，更是將個資完全洩漏，如部分去年將成年禮金售出的青年，在今年常態化後，因個資去年已交出，今年成年禮金一開放領用當下，即被不肖人士領取，恐被濫用在其他地方，不可不慎。
文化部表示，依「文化部辦理青年文化體驗計畫作業要點」第9點規定，文化成年禮金使用不得找零、轉售（含有價讓售、無償轉讓）、收購等，亦不得另再兌換成等值現金，文化部將持續對店家進行監督查核並採取必要措施，如暫時停權、撤銷或廢止資格，並追回款項。另第10點、第13點針對民眾以不實資料領取，以及轉售、收購、兌現，亦可撤銷領取資格並追回款項。
另外，民眾或店家這類獲取不當利益行為，亦涉及違反刑法第339條詐欺罪，最高可處5年有期徒刑；第214條使公務員登載不實罪，最高可處3年有期徒刑，不法利得亦將沒收。文化部強調，民眾及店家應共同維護秩序，勿剝奪青年朋友文化體驗的機會。