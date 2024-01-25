11月大男嬰疑戴口罩窒息死亡！社會局：從未恢復托嬰中心口罩令
新北市一名11個月大男嬰，日前疑似遭「浸溼的口罩」活活悶死，全案透過華視主播林彥汝在臉書分享後引發熱議，不少家長表示對於幼兒是否戴口罩感到無所適從，對此，昨（24）日晚間社會局指出，去年3月間已隨校園室內口罩令同時解除托嬰中心口罩令，其後也從未恢復托嬰中心口罩令。
記者陳苾暐／綜合報導
據了解，該名11月大的男嬰22日上午7時許，被父親送到新北市某公共托嬰中心，豈料到8時30分，照顧員發現男嬰面部朝下，對外界聲音無反應，抱起竟發現其已無生命跡象，緊急送醫搶救仍在23日晚間8時許宣告不治。
新北市社會局表示，第一時間有接獲中心通報，針對不幸事件深感遺憾與傷痛，目前正全力協助家屬善後，發生原因靜待醫院及司法單位調查釐清，相關影像畫面警方已擷取複製，社會局也要求中心依法規應保存30日，靜待調查釐清，如有違法情事，將會依相關法規裁處；另外，目前維持口罩規定的機構只有醫院、診所、一班護理之家及老人福利機構，此項戴口罩說明已同步通知公托、私托。
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