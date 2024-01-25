韓國第一夫人頻出事！「迪奧包醜聞」恐害選情　執政黨頭痛又內鬨

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但在選舉之前，尹錫悅的妻子、韓國第一夫人金建希昔日收受迪奧（Dior）名牌包過程的偷拍畫面快速流傳。這起名牌包事件是在去年11月曝光，當時YouTube新聞台首爾之聲（Voice of Seoul）發布影片指出，金建希在2022年9月接受了韓裔美籍牧師崔在永（Abraham Choi）贈與的、價值約300萬韓元的Dior名牌包。而曝光的這段影片，是由崔在永使用偽裝成手錶的相機秘密拍攝，據《韓國時報》報導，包包是由首爾之聲提供。
《路透社》引述專家分析指出，金建希身為政府官員的配偶，收受要價300萬韓元的名牌包，恐怕已經違反反賄賂法。
報導稱，國民力量黨部分黨員憂慮這起事件會引響到國會大選選情，紛紛呼籲總統夫婦公開道歉，或者至少坦承收受名牌包不恰當，以平息爭議。但尹錫悅的支持者稱金建希遭人設局和抹黑，是非法陰謀的被害人。
儘管如此，國民力量黨許多黨員認為，大眾的不滿聚焦在金建希身上，而非被設局偷拍，反映出此事讓選民留下的壞印象日益令人憂心。這起事件也被當地媒體稱為是「迪奧包醜聞」。 由於尹錫悅和金建希對於名牌手袋風波一直保持沉默，國民力量黨內批評兩人的聲浪愈來愈大，甚至將金建希與法國大革命時生活豪奢、曾說出「何不吃蛋糕？」最終被送上斷頭台的皇后瑪麗安東尼（Marie Antoinette）相比。
有分析指出，尹錫悅選擇保持緘默，還因黨內成員對此事立場不同而於週末施壓執政黨領導人辭職，此舉恐製造引爆點，最後讓國民力量黨於4月10日大選中付出代價。
由於尹錫悅與國民力量黨對於因應方式有所分歧，總統秘書室進而要求黨內臨時領導人韓東勳辭職，對此韓東勳證實已拒絕。
根據聯合電視新聞台（YTN）公布本週進行的民調結果，69%受訪者認為尹錫悅必須說明他對第一夫人相關爭議的立場；News Tomato去年12月的另一項民調則顯示，53%受訪者認為金建希行為不當，只有27%受訪者認為金建希遭人設局，要讓她難堪。
韓國明知大學政治學教授申烈（Shin Yul，譯音）表示：「一般大眾認為『好吧，或許她是遭人設局，但為什麼她還是收下了？』」
而這也並非金建希捲入的唯一爭議，韓國國會2023年12月召開全體會議，表決通過兩份關於任命獨立檢察官查案的議案，包括調查金建希及家屬是否有操縱德國汽車公司股價。金建希過去也爆出碩士論文涉嫌抄襲，以及履歷造假，在金建希提供的個人簡歷中，光是虛假履歷就有20多處，事件曝光後，金建希卻回應「自己誇大了履歷只是為了找工作，你們那個人敢保證，自己的過去一點黑料都沒有？」
眼看國會大選即將在不到3個月後舉行，金建希的「迪奧包醜聞」仍持續延燒。《韓聯社》先前指出，當地有觀點認為若執政黨在國會選舉慘敗，或使尹錫悅政府提前陷入「跛腳鴨」現象。