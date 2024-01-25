韓國瑜提醒新科立委 小鷹展翅成功別忘記下面有狐狸在等
前中廣董事長趙少康今（25）日為新科立委舉辦戰鬥營，開班授課如何當個好立委。爭取立法院長的國民黨不分區立委當選人韓國瑜也受邀致詞，韓國瑜以老鷹展翅高飛的故事，提醒新科立委，當小鷹展翅成功的時候，不能忘記下面有狐狸在等，希望大家可以好好問政，同時又能平平安安，他常在想，如果新竹市長高虹安當初有上過這樣的課，在助理費的作法上是否就有所不同，提醒新科立委一言一行都要謹慎為之，希望國民黨重新振奮人心，大家一起加油。
記者余祥／台北報導
韓國瑜說，自己有些心裡話想跟新科立委說，老鷹在懸崖邊起飛，後面的小鷹很興奮，因為只要展翅成功，就能翱翔九天，但失敗了就會掉下去，被狐狸就叼走，如果失敗的小鷹太多，狐狸就先埋起來，抓下一隻小鷹，立委也是如此。
韓國瑜說，他常在想，如果高虹安有聽過類似的課，助理費安排是不是會好一點，還曾經有個立委在他面前哭訴，稱政治獻金都有如實申報，但就因為開了一個會，被說有對價關係，就被抓進去關，大家都不想受傷。
韓國瑜提醒，新科立委要知道，當展翅成功的時候，也有狐狸等著你掉下來，要如何既能好好問政，又可以安全下莊很重要，大好的前途要為人民好好努力、認真問政。賴清德說當12年立委都沒去KTV，這點他們做得比較不好都有去，但他們心中有浩然之氣，不能偏。
韓國瑜也說，當小鷹在飛的時候，會有很多利益集團接觸，一言一行都要謹慎為之，希望國民黨重新振奮人心。
趙少康也補充說，搞政治要越飛越高，但要全身而退，很多人無法全身而退，下場都很慘，不管怎樣，就是不能拿錢，一拿錢，就算做的決定再正確，都會有問題。