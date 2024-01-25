柯文哲任內京華城容積暴增案遭監察院糾正 蔣萬安：制訂審查原則
前台北市長柯文哲任內核定的京華城改建案，被台北市議員踢爆違規發放容積，並向監察院檢舉。監察院24日認定，北市府給予京華城20%額外容積獎勵，牴觸自治條例也缺乏法令依據，「確有重大違失」並糾正北市府。對此，台北市長蔣萬安今（25）日表示，這是前朝的案子，市府會依照監察院的糾正內容，制定一個通案性的審查原則，在其任內也會避免相關問題。
記者邱新博／台北報導
監察委員林盛豐24日表示，，台北市政府核定京華城原址細部計畫修訂案，自創「韌性城市貢獻」等核給20%容積獎勵，給予約5585坪容積樓地板面積，逾越上位法規容積率上限，北市府遭糾正；對於本案，前台北市長柯文哲當時回應，他很有把握且相信制度，有證據就去地檢署提告，一定是照SOP走，有本事就講他哪裡違法。
台北市長蔣萬安今天接受媒體聯訪，被問到京華城一案遭到監院糾正，蔣萬安說，這個案子是前市府的案子，會依照監察院糾正內容，制定通案性的審查原則作為後續審查依據，他也會在任內避免相關問題。
媒體追問，會對當時官員進行調查、懲處？蔣萬安指出，監察院已經做說明，監察院報告非常清楚，北市府會就通案原則做檢討跟制定，作為後續審查的依據，在任內也會避免發生相關的問題。