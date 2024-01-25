大學校長會議！教育部：高教再加碼　私大學費、宿舍補貼2/1上路

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朱俊彰指出，政策會延續進行，包括第二期高教深耕經費，從112到116年，5年增加130億元；未來幾年對學校、學生等高教投入也會不斷增加，包括2月1日將上路的「拉近公私立學校學雜費差距1+3方案」、「大專校院學生校內住宿補貼計畫」，將提供超過60萬私立大專學生，每學年3.5萬元（每學期1萬7500元）的補助，以及每學期補貼校內住宿學生新台幣5000元、弱勢生7000元。
另外，對於高級中等以上學校學生就學貸款，將放寬緩繳本息門檻，從月收入未達4萬元放寬至5萬元，每增加養育一名子女，再放寬1萬元月收入門檻；若學生家中有兄弟姐妹等，有2人為未成年，或成年仍在學，在學期間貸款免息門檻則放寬至家庭年所得148萬元；如人數達3人，則年所得不限，都可申請免息，新制也將在2月1日上路。
朱俊彰表示，對於學校、學生這一端都按照先前的規劃，繼續把它落實，教師的部分在去年也提出提升教研人員待遇的計畫，包括教師學術研究費提升15%、設置博士生獎學金等，其中博士生獎學金已有規劃草案，在大學校長會議後，教育部會跟各協進會、大學，討論該如何提高就讀博士班誘因，讓博士生在學術或產業實務上，有更強的連結。