「台中幫」受矚目！盧秀燕宴請10立委當選人 藍全到綠2將未出席
下屆立委選舉，台中市8位區域立委當選者平均年齡不到42歲，締造全國最低紀錄。加上不分區與原民立委，共10位立委與台中有關，市長盧秀燕輔選有功，立委席次從本屆的綠大於藍、翻轉為藍大於綠，即使尚未上任，政壇已有所謂「盧系立委」、「台中幫立委」之說。盧秀燕昨率市府團隊與立委當選人參敘，8位新藍委全員到齊，惟兩位民進黨老將蔡其昌、何欣純並未出席。
記者顏幸如／台中報導
下屆立委選舉揭曉，台中市8席區域立委從原本的綠6藍2，翻轉為綠2藍6，翻轉選局的4人，年紀最大的是46歲的顏寬恒、最小的是33歲的廖偉翔，另還有35歲的黃健豪、34歲的羅廷瑋，台中市區域立委當選人平均年齡不到42歲，締造全國最低紀錄。
和台中市有關的立委當選人，還有以市議員身份參選原住民立委的黃仁、參選不分區立委的副市長王育敏。2月1日新科立委將宣示就職，盧秀燕昨（24）晚率市府團隊邀請10位台中新當選的立委餐敘，民進黨蔡其昌、何欣純表示另有行程未出席，但未來將不分黨派，協助台中爭取更多資源和建設。
市府團隊出席者包含副市長黃國榮、賴淑惠、秘書長黃崇典、副秘書長林育鴻、張大春，以及2月1日即將接任王育敏職缺、成為六都最年輕副市長的新聞局長鄭照新，席間氣氛熱絡。
盧秀燕表示，這場餐敘不分黨派，由她代表市府團隊親自一一邀請參加，並向委員報告台中未來需要的各項建設和經費，共同討論建設台中的方向藍圖。除祝賀委員當選，並盼未來不分黨派、一起努力向中央爭取資源建設台中，將台中利益最大化。