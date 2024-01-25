「雙財庫」加持 ！新春換鈔拿開運禮　還有發財米、錢母限量送

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不僅提供富貴米，一銀還有限量「富貴龍來發財錢母」，同樣已於吉日赴香火鼎盛之「金山財神廟」過爐加持，祈請五路財神賜福，讓客戶在新的一年事業鴻圖大展、投資獲利廣納財富、全家平安順心，只要到一銀洽辦個人貸款，就可向消金專員索取，放置於隨身錢包或夾入常用存摺中，祝福龍年正財、偏財「龍」總來。
新光銀行為了讓客戶在新的一年，增添喜氣及財氣，除了在農曆年前提供臨櫃辦理業務的客戶可索取春聯及紅包袋，更在農曆年節前，將限量的「龍迎百福發財水」放置在分行的金庫裡，於春節期間飽吸財氣後，客戶在農曆過年後第一個開工營業2月15日親臨新光銀行全國各分行臨櫃辦理業務，即可免費索取龍年「龍迎百福」發財水1瓶，數量有限送完為止。
新光銀行今年限量龍年「發財水」包裝，以「龍迎百福」祝賀字搭配紅色及金色為瓶身底色設計，加上元寶代表的財富象徵，希望在新的一年能帶給客戶與民眾滿滿的福氣外，也帶來財運及平安。同時，新光金也連續19年推出生肖提燈，今年以生肖「龍」為造型，並以「龍騰鴻運」為提燈主題，以飛龍姿態及靈活羽翼象徵龍年嶄新的活動；提燈亦結合祈福開運、變化造型及環保回收素材呈現，只要是新光銀行信用卡卡友至2024年2月23日前刷卡累積每滿新台幣5000元，就可在全台分行兌換1只，上限3只。
兆豐銀行今年也特別精心製作多款春節限定款小禮物，包括5萬瓶「龍鳳呈祥」發財水、6萬份「喜兆龍年、財富豐收」發財金及3萬包「發財米」，其中「龍鳳呈祥發財水」經過金庫加持，是往年最受客戶喜愛的發財小物；「喜兆龍年、財富豐收」發財金則是以大面積的燙金金龍帶出新年新意象，也引領理財客戶繼續邁向豐收的2024年。
此外，兆豐銀行還特別龍年臨櫃小禮特別提供給春節期間來行洽公的民眾都能免費索取，這次兆豐銀行特選來自桃園新屋出產的有機芋香米，種植全程不使用農藥、除草劑及化學肥料，並經過SGS檢驗合格，不僅寓有發財之意，也希望新的一年客戶都能平安健康。同時，兆豐銀在春節前選定全國北、中、南共12家分行，舉辦「龍躍迎春賀兆吉 名師揮毫慶豐年」現場揮毫活動，邀請包括羅順隆、鄭紅雪、游錫賢、郭香玲、龔朝陽等書法名家為客戶親手寫下祈福春聯。不過，這些春節限定款小禮物數量有限，贈完為止，並在春節前2周開始在全國各分行限量送給兆豐客戶。
喜迎龍年，元大銀行也推出2款新春開運物品，包含限量14萬份的「欣欣向龍發財水」，還有1萬4千份的「一桶金招財擺飾」，客戶可至元大銀行全台149家分行領取，數量有限送完為止，其中「一桶金招財擺飾」散發溫暖黃水晶光芒，是快樂、健康、財運象徵，客戶可擺放在家中、辦公室或收銀機旁，讓財源滾滾而來，除了招財物品，只要在3月31日前完成專案指定理財任務，也可獲得限量「元氣龍撲滿」。
上海商銀除了提供限量發財水及發財金之外，也延續兔年廣受好評的銀行首發錢母熱潮，今年再次針對高資產客戶發行龍年錢母，以祥龍與牡丹為設計主軸，搭配今年即將落成啟用的新鑽石總行大樓圖樣，象徵龍華富貴吉祥又喜氣。發財金的部分則以吉祥物Pukii及CB超人搭配龍年造型，一起祝福客戶龍年大吉，福氣圍繞，財運滾滾來。
滙豐（台灣）銀行今年也特別準備了充滿吉祥寓意的發財水與紅包袋，其中發財水限量48888瓶，以紅色喜慶的設計，要與大家一起招財開運。此外，也備有福氣滿滿的紅包袋，以燙金質感設計呈現滙豐銀行的守護神獅子，祝願客戶財運滾滾來，只要到全台分行辦理業務，就有機會獲得這2樣龍年限量招財幸運禮。
由於華人社會多有「開工紅包」的習慣，通常於開工日祭祀儀式後發放，開工紅包同時也是傳統習俗上的「貴人財」，除寓意財運亨通，也有招貴人的祈福意念，純網銀國家隊將來銀行NEXT BANK則特推出開業以來首次舉行的開工紅包抽獎活動，而且限量5000包。
永豐銀行也準備了限量龍年四寶賀新春，其中包括逾3萬瓶發財水，還有印有飛龍的發財糖及題字「龍轉錢坤」的迎福春聯只要在春節前3日（2月5至2月7日）前往銀行全台125間分行辦理各項業務包括換新鈔，就可免費領取限量開運小物，各分行每日限量88瓶、送完為止。同時，永豐銀行LINE官方帳號的實名綁定好友，有機會於2月15日起參加新春運勢占卜活動可抽開工紅包，最高可獲得金Bee 100點。