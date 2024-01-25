愛情交友假投資 再透過假幣商洗錢1.8億

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詐欺集團利用虛擬貨幣去中心化、不易追查之特性，介紹被害人以虛擬貨幣至假投資網站投資，要求被害人向假幣商陳嫌洽購USDT泰達幣，且為取信被害人，以陳嫌為首之假幣商集團均採面交方式，且於交易後會提醒被害人自己只是買賣幣的幣商，投資要小心等語，營造善意第三人之形象。然陳嫌等人所扮演之幣商，實為與詐團勾串之洗錢水房角色，形式上雖依約將USDT移轉至被害人指定之電子錢包，然經警方調查發現被害人已遭詐騙集團所洗腦掌控，提供之錢包實質上為詐欺集團所掌控或購幣後再轉給詐欺集團，詐欺集團藉此詐得虛擬貨幣。陳嫌則從詐團轉介之被害人賺取高於市場價之買賣幣價差。
陳嫌等人以幣商身分作為掩護，製造金流斷點，隱匿上開犯罪所得之去向。經中市警局刑警大隊打詐中心持續針對警政署165反詐騙平台上被害人、幣商、錢包地址等資料進行大數據分析，陸續查獲集團相關犯嫌到案，並查扣犯嫌位於南投埔里鎮的透天別墅及、臺中市西屯區電梯大樓，以及賓士車1輛，全案偵訊後於去年8月至今年1月份陸續移送相關人員臺中地檢署偵辦。
臺中市政府警察局將持續溯源查緝，貫徹打擊詐欺犯罪的決心，大隊長李明道呼籲民眾網路交友應注意，投資慎選合法及申報洗錢防制法律遵循之虛擬貨幣交易所，且切勿輕信來路不明投資網站、保證高報酬之投資方案，勿與身分不明幣商進行場外交易，如有任何疑慮，請立即撥打「110」或「165」反詐騙專線求證，共同守護民眾財產安全。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。