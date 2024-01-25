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愛情交友假投資 再透過假幣商洗錢1.8億

▲誘騙被害人去和詐騙集團配合的幣商購買後，買完後被害人把購買憑證傳給犯嫌，之後再引導「操作投資」，把泰達幣轉給詐騙集團（圖/記者鄧力軍翻攝）
▲誘騙被害人去和詐騙集團配合的幣商購買後，買完後被害人把購買憑證傳給犯嫌，之後再引導「操作投資」，把泰達幣轉給詐騙集團（圖/記者鄧力軍翻攝）

記者鄧力軍/台中報導

虛擬貨幣盛行，檢警調查緝詐欺集團的難度也愈來愈高，臺中市政府警察局刑事警察大隊打擊詐欺犯罪協作中心分析發現，民眾報案稱遭假愛情交友後以虛擬貨幣進行假投資詐騙案例日益增加，經匯集相關案件後，報請臺灣臺中地方檢察署檢察官指揮偵辦。中市刑警大隊針對各犯嫌住居所執行搜索，去年8月份前往臺中市忠明路陳姓女主嫌開的服飾店搜索，逮捕假幣商陳姓主嫌（25歲）及共犯共8人、經清查被害人134人，財損高達新臺幣1.8億餘元。一名蕭姓女被害人受騙金額多達1822萬多元。

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詐欺集團利用虛擬貨幣去中心化、不易追查之特性，介紹被害人以虛擬貨幣至假投資網站投資，要求被害人向假幣商陳嫌洽購USDT泰達幣，且為取信被害人，以陳嫌為首之假幣商集團均採面交方式，且於交易後會提醒被害人自己只是買賣幣的幣商，投資要小心等語，營造善意第三人之形象。然陳嫌等人所扮演之幣商，實為與詐團勾串之洗錢水房角色，形式上雖依約將USDT移轉至被害人指定之電子錢包，然經警方調查發現被害人已遭詐騙集團所洗腦掌控，提供之錢包實質上為詐欺集團所掌控或購幣後再轉給詐欺集團，詐欺集團藉此詐得虛擬貨幣。陳嫌則從詐團轉介之被害人賺取高於市場價之買賣幣價差。


陳嫌等人以幣商身分作為掩護，製造金流斷點，隱匿上開犯罪所得之去向。經中市警局刑警大隊打詐中心持續針對警政署165反詐騙平台上被害人、幣商、錢包地址等資料進行大數據分析，陸續查獲集團相關犯嫌到案，並查扣犯嫌位於南投埔里鎮的透天別墅及、臺中市西屯區電梯大樓，以及賓士車1輛，全案偵訊後於去年8月至今年1月份陸續移送相關人員臺中地檢署偵辦。


臺中市政府警察局將持續溯源查緝，貫徹打擊詐欺犯罪的決心，大隊長李明道呼籲民眾網路交友應注意，投資慎選合法及申報洗錢防制法律遵循之虛擬貨幣交易所，且切勿輕信來路不明投資網站、保證高報酬之投資方案，勿與身分不明幣商進行場外交易，如有任何疑慮，請立即撥打「110」或「165」反詐騙專線求證，共同守護民眾財產安全。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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