COMEBUY比賽茶聯名舒立效　限時限量品茗

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活動日期：113.02.01(四)起全台門市開跑(贈完為止)

活動方式：至全台COMEBUY現場門市；購買兩杯(含以上)限量「冬片比賽茶」每人可獲得乙包舒立效柑橘風味潤喉糖。

活動價格：一般門市｜原價50元 商場｜原價55元

冬片比賽茶 推薦限量比賽茶包

推出日期：113.02.15(四)起全台門市開賣(售完為止)

珍藏價格：原價199元 ｜一袋10包裝立體茶包｜甘甜濃郁(5g)

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