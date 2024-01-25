COMEBUY比賽茶聯名舒立效　限時限量品茗

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COMEBUY 22年堅持以現點、現萃，保留茶湯最自然品質，希望消費者能喝到別於一般桶泡的好茶湯，COMEBUY更領先業界以最高標準，自行設立安全實驗室，針對門市原物料進行嚴格自主檢驗，並且透過第三方公證單位進行茶葉檢測，就是要為茶飲做最安心的把關。
今年為照顧支持粉絲，特別推出限量來自「台灣鬥茶王冬片茶評鑑會」遴選出的「比賽茶包」，有別於市售一般三角立體多為(3g)茶包，COMEBUY使用珍貴限量的冬片茶種外，限量比賽茶每包(5g)更甘甜濃郁，回沖第二泡也有不錯的風味。為何「冬片」會如此珍貴呢？在於冬天常會受冷鋒影響氣候，氣溫驟降之後茶樹會進入冬眠期，呈現休眠狀態不發芽。因此，現在茶園透過進步的灌溉系統栽種，得以在冷冽時節採收，即是一般俗稱的(冬茶)，又有部份茶樹種於土壤肥沃中，禦寒性更佳再生長第二次新芽，加上茶葉生長緩慢關係，造成葉肥芽短採收不易，揉成茶後易成一片一片，故名「冬片茶」，此茶品質更勝於春冬二季的茶，其茶湯甘甜柔美、甘醇清香即是重要特色，經COMEBUY多次測試萃取，喉韻茶香於唇齒間迴繞帶有特殊花香味。
舒立效潤喉糖 迅速潤喉好清新
舒立效源自英國，始於1985年，歷經近40年發展與考驗，以獨特的產品配方及多種豐富的產品組合，熱銷遍布全球100多個國家，成為全球喉糖領導品牌。全新減塑包裝上市，一包8粒裝，潤喉清新更能一起愛地球！專屬糖漿配方幫助深層滋潤喉嚨、舒暢爽聲。清新活力的柑橘風味，有助保持清新舒暢。舒心涼爽的勁涼薄荷風味，有助保持口氣清新。根據消費者體驗調查，9成消費者都有感滿意推薦舒立效潤喉糖！這次COMEBUY新品冬片比賽茶甘甜柔美 ，搭配舒立效柑橘風味潤喉糖清新潤喉，希望一起提供給粉絲們最舒暢宜人的好滋味。
活動日期：113.02.01(四)起全台門市開跑(贈完為止)
活動方式：至全台COMEBUY現場門市；購買兩杯(含以上)限量「冬片比賽茶」每人可獲得乙包舒立效柑橘風味潤喉糖。
活動價格：一般門市｜原價50元 商場｜原價55元
冬片比賽茶 推薦限量比賽茶包
推出日期：113.02.15(四)起全台門市開賣(售完為止)
珍藏價格：原價199元 ｜一袋10包裝立體茶包｜甘甜濃郁(5g)
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