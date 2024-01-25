寒流減弱很無感！18縣市「低溫特報」 北台灣冷到週末才回暖
今（25）日寒流開始逐漸減弱，但各地氣溫回升緩慢，氣象署預報中心課長林秉煜提醒，北台灣在下週日（1月28日）前整天偏冷，溫度都落在攝氏14度以下，全台要明顯有回暖的感覺，需等到下週一（1月29日），清晨各地低溫回到攝氏16度，白天高溫普遍超過攝氏20度以上。
記者張志浩／綜合報導
林秉煜說明，寒流最強的時間點已經結束，今日各地雲量偏多，北台灣部分地區整天不會超過攝氏12度，整體感受還是偏濕冷，而華南雲雨區的水氣移出，北部、中部山區仍有降雨機率，明（26）日北部及東北部天氣仍偏冷，其它地區早晚偏冷，中南部日夜溫差大；基隆北海岸、東半部、恆春半島及大台北山區有局部短暫雨。
林秉煜指出，下週日之前，台灣偏東北風，帶來涼冷的空氣，今天氣溫緩慢回升，北台灣整體溫度約攝氏14度以下，中南部日夜溫差可達攝氏8至10度，下週一高壓出海，環境轉偏東風，溫度回升開始明顯，清晨攝氏16至18度，高溫回到攝氏20度以上。
氣象署今日持續發布「低溫特報」，提醒民眾，中部以北、東北部及東部天氣仍寒冷，其它地區也偏冷，今日至明日清晨苗栗以北、宜蘭及金門局部地區有持續攝氏10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。
📍橙色燈號（非常寒冷）：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣
📍黃色燈號（寒冷）：新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市