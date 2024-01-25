26歲女上班族小腿暗沉還冒白屑！皮膚科醫曝「這體質」釀禍
近期天氣又乾又冷，許多民眾都會遇到皮膚發乾、發紅的情況，一名26歲女上班族甚至因此出現皮膚表面暗沉、乾裂、冒白屑的情況，讓她直呼超困擾。台北長庚皮膚科系主治醫師黃毓惠指出，近期這類「乾燥性皮膚炎」的個案增加20%到30%，建議有相關困擾的民眾可以多擦保濕乳液，但若惡化到乾裂、出血，還是建議尋求醫師協助。
記者林志怡／台北報導
一名26歲女上班族長期有四肢與關節皮膚乾燥的問題，冬天時症狀往往更加嚴重，四肢與關節特別容易出現白色的細小皮屑，怎麼洗都洗不乾淨，且皮膚患處顏色明顯變深、表面還有龜殼狀的龜裂紋路，偶爾還會出現乾癢感，即使忍住不抓，皮膚表面還是會自己出現小傷口，讓她超困擾。
黃毓惠指出，天氣太冷時，很多人會出現類似的「乾燥性皮膚炎」情況，輕度患者通常會先以小腿前端有皮屑的症狀表現，但較嚴重者會出現皮膚裂開的情況，也因為這些症狀常常伴隨著癢感、讓患者忍不住想要抓癢緩解，如果產生傷口，可能進一步惡化為「乾燥性濕疹」。
此外，黃毓惠提到，乾燥性皮膚炎患者產生的皮屑比較細小，與乾癬等其他皮膚疾患明顯不同，但「有異位性皮膚炎體質者」較容易出現此類皮膚乾癢、出現細小皮屑的困擾，而「高齡長者」同樣是好發族群，主要與皮膚表面皮脂分泌減少、導致保水效果較差有關。
若民眾出現疑似輕度乾燥性皮膚炎症狀，黃毓惠說，第一時間先不用急著直奔醫療院所，可以先視乾燥情況來使用乳液，並記得「適量多次」的使用原則，每次擦乳液只要擦到「皮膚表面的屑屑不見」就可以了，且乳液務必選擇具有鎖水達到保濕效果的款式。