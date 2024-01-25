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「德德爸」鄭運鵬上《賀瓏夜夜秀》演吞火　疑危機處理王志安風波

▲「德德爸」鄭運鵬登上《賀瓏夜夜秀》表演吞火，節目疑似要平息王志安暗諷身障者的風波。（圖／STR Network YouTube）
▲「德德爸」鄭運鵬登上《賀瓏夜夜秀》表演吞火，節目疑似要平息王志安暗諷身障者的風波。（圖／STR Network YouTube）

記者薛羽彤/綜合報導

網路節目《賀瓏夜夜秀》近日因邀請到大陸媒體人王志安，在節目上談台灣選舉現象，他現場模仿身障者陳俊翰，引發不小風波，節目及主持人遭到網友炎上。昨（24）日照常更新節目，邀來因兒子「德德」助選太帥掀起關注，而跟著爆紅的爸爸鄭運鵬，還表演吞火，讓觀眾瞠目結舌。

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▲鄭運鵬有在練吞火，拿到節目上表演。（圖／STR Network YouTube）
▲鄭運鵬有在練吞火，拿到節目上表演。（圖／STR Network YouTube）
鄭運鵬近日因為兒子的關係，人氣跟著爆漲成為話題人物，社群threads開通2天就突破10萬人追蹤，因幽默有哏的發文風格，掀起一股追隨熱潮。鄭運鵬登上《賀瓏夜夜秀》談到自己從小的志向就想當脫口秀主持人，不僅大方談及愛兒，還說要表演吞火技能，自嘲平時都在噴火，所以有時候吞一下也是剛好而已。

▲鄭運鵬成功演出，令全場觀眾驚呼。（圖／STR Network YouTube）
▲《賀瓏夜夜秀》是鄭運鵬選後唯一上的節目。（圖／STR Network YouTube）
事後，鄭運鵬也在threads分享，這是他選舉後唯一一次錄影，他也透露原因，「原因沒有別的，和我申請threads帳號一樣：『聽說那裡的受眾年輕，很多支持柯文哲。』」在節目上表演吞火，令觀眾刮目相看，鄭運鵬說：「和火舞團練那麼久了，我對自己的吞火技術很滿意」，同時也呼籲小朋友天氣冷不要隨便玩火，「天氣冷冷，也不要以為自己也能吞火喔！叔叔是有練過的。」

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