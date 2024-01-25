役男注意！一年義務役入伍報到 這11個廠牌手機禁帶入營區
因應「強化全民國防兵力結構調整方案」，國軍兵役制度轉型，自今(2024)年恢復一年期義務役徵集，預劃徵集役男9,127人，首梯役男（陸軍2226梯）今（25）日分別在北部206旅（新竹關西營區）、中部302旅（台中成功嶺營區）、南部203旅（台南官田營區）入營。國防部指出，營區內禁止使用華為、小米等11個中國大陸製廠牌手機與相關資訊設備。
記者呂炯昌／台中報導
國防部今日上午邀請媒體至台中成功嶺營區採訪一年期義務役男報到，役男報到後先接受報到說明、目視體檢、理髮與法紀教育。雖然國軍逐步放寬使用規定，但是基於資訊安全，除要求安裝行動裝置管理系統(MDM)外，並於營區內禁止使用中國大陸廠牌手機與相關資訊設備。
今日於成功嶺負責接訓的陸軍302旅步2營指出，依國防部民國112年11月3日國通資戰字第1120304230號「國軍營內民用通信資訊器材管理要點」，禁用大陸品牌手機及相關資訊設備，包括小米、中興、OPPO、華為、金立、Nubia、天瓏移動、聯想及榮耀等11個品牌，以強化資通安全。入營役男手機需收繳、簽立手機使用切結書及資安教育等作業。