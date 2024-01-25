柯文哲任內京華城改建案遭糾正 許淑華強烈要求蔣萬安移送檢調
前台北市長柯文哲任內核定的京華城改建案，監察院24日認定，北市府給予京華城20%額外容積獎勵，牴觸自治條例也缺乏法令依據，「確有重大違失」並糾正北市府；台北市長蔣萬安回應，會制定一個通案性的審查原則，避免相關問題。然而，台北市議員許淑華認為，既然監院已經調查柯文哲違法亂紀，她強烈要求蔣萬安移送檢調詳加調查。
記者邱新博／台北報導
京華城改建案，監察委員林盛豐24日表示，台北市政府核定京華城原址細部計畫修訂案，自創「韌性城市貢獻」等核給20%容積獎勵，給予約5585坪容積樓地板面積，逾越上位法規容積率上限，北市府遭糾正；對於本案，前台北市長柯文哲當時回應，他很有把握且相信制度，有證據就去地檢署提告，一定是照SOP走，有本事就講他哪裡違法。
許淑華今天說，去年她在總質詢時，就指出柯文哲送給建商財團超過百億的改建大紅包，柯文哲先是推給都審會，遮掩都審會由柯團隊官員主導，又說有證據就去告，蔣市府的態度也十分消極。現在監察院調查結果證實，針對京華城改建案，柯市府大放送建商價值百億的建坪，北市府都審結果抵觸上位法令，慘遭監院糾正。
許淑華表示，既然調查已指出柯文哲任內違法亂紀，將容積率上限560%放寬到史無前例的840%，蔣萬安不該再用「檢討通案審議原則」消極面對，相關證據應送檢調查清楚，讓司法釐清柯前市長團隊有無弊端；為何在前幾次會議中，有提出反對意見的都審委員，在最重要的都審會議時都消失了？都審會議違法自創的容積獎勵條件，誰蓋章同意？誰要負責？
許淑華說，別讓台北市民認為前朝弊案，蔣萬安冷處理，她強烈要求蔣萬安將本案移送檢調詳加調查！才能保護市府戮力從公的公務員。