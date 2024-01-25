新田真劍佑來台北開見面會！《航海王》最帥索隆2／24與粉絲同歡

日本男星新田真劍佑因為出演Netflix《ONE PIECE 航海王》真人版影集，飾演的「最帥索隆」讓他人氣紅遍國際，去年多次低調來台的他，今（25）日宣布要再登寶島，確定於2月24日在台北舉辦「2024 Mackenyu Fan Meeting ASIA TOUR EAST BLUE in Taipei」粉絲見面會。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲新田真劍佑2月24日來台舉辦粉絲見面會。（圖／優勢力娛樂）新田真劍佑2023年因為主演《ONE PIECE 航海王》真人版，因而瞬間被全球粉絲認識，他去參加8個國家的漫畫博覽會時，大部分民眾看到他的第一句話都是「索隆耶！」新田真劍佑對此表示，今後也會為了讓更多人認識自己而努力，同時許下未來可以參加美國漫畫英雄系列作品的心願，除了累積更多演出經驗，更要用演技讓大家看見他的存在。新田真劍佑「2024 Mackenyu Fan Meeting ASIA TOUR EAST BLUE in Taipei」見面會將於2月24日下午5點在TICC台北國際會議中心舉行，票價分為A區4900元、 B區4100元、C區3300元、D區2500元，2月3日在「遠大售票系統」啟售，凡購票即可獲得「官方小卡」，購買A區4900元者，可加購2000元限量150組的簽名會活動，詳細搶票時間可至主辦臉書查詢。▲▼新田真劍佑見面會票價、座位圖與福利，將另行舉辦簽名會。（圖／優勢力娛樂） 更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道 《航海王》真人版「索隆」新田真劍佑快閃來台！現身1分鐘突離場《航海王》新田真劍佑從索隆「變成龍騎士」！更帥照片公開了《航海王》真人版索隆來了！新田真劍佑在台中 狂喝5杯珍奶享受《航海王》真人版顏值擔當TOP 6！「索隆」新田真劍佑帥翻