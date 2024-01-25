吐瓦魯財長指選後要檢討與台灣關係 外交部：個人選舉考量
我國與友邦吐瓦魯邦交頻傳不穩，《路透社》報導，吐瓦魯財政部長潘恩紐（Seve Paeniu）向路透表示，吐瓦魯預計在大選後重新審視與台灣的外交關係，並補充說該國選民希望國際社會在氣候變遷和發展方面提供更多財政支持。對此，外交部發言人劉永健表示，對於潘恩紐的言論外交部已有掌握，潘恩紐言論不代表吐國政府立場。
記者邱新博／台北報導
外交部今天舉行例行記者會，劉永健表示，有關吐瓦魯國財政部長潘恩紐（Seve Paeniu）的言論，外交部已有掌握，吐國財政部長為競選連任而提出個人的政治主張，背後顯然有中國因素影響，並不代表吐國官方立場。
劉永健說，外交部與我國駐吐瓦魯大使館與吐國總督、總理、外長、國會議長及各界政要聯繫密切，吐國政要已連日多次重申堅定支持兩國邦誼的立場，台吐雙方均珍視彼此友誼，未來也將在各領域中持續強化合作。
劉永健表示，外交部預祝吐瓦魯國26日國會選舉順利成功，而對於個別候選人基於選舉考量，刻意在選前對外發表不友我政見，外交部至感遺憾。
劉永健指出，中國處心積慮謀奪我邦交國，並將之視為打壓民主台灣之主要手段，外交部不排除中國為打壓我國外交空間，再次利用吐國選舉惡意操弄議題及影響特定候選人，意圖發動認知戰，混淆國際視聽。我國呼籲國際社會持續支持民主台灣，共同反制中國在各地侵蝕民主價值的惡意介選行為。