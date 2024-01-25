台北電玩展／開幕「人潮塞爆」南港展覽館 任天堂遊戲排20分鐘起
「2024台北國際電玩展」今（25）日盛大開幕，將連4天在南港展覽館一館展出超過300款遊戲，電玩展第一天就開出紅盤，上午8點南港僅攝氏12度還飄著雨，但依舊有大批玩家排隊等待入場，有媽媽帶著小孩同樂、也有從日本跨海來台的玩家，進場後熱門攤位更是要排隊20分鐘起跳，台北國際電玩展媒體公關張芸甄表示，4天預估會有30萬人進場，隨著疫情趨緩，整體規模也比上屆龐大許多。
記者張志浩／綜合報導
台北國際電玩展今年共計有26國、377家業者、逾300款遊戲在4天期間展出，相較去年成長20％，國際大廠也紛紛回流，包括「台灣大哥大」、日本的「任天堂」、「集英社遊戲」、「萬代南夢宮娛樂」、韓國上市遊戲公司「WEMADE」等知名業者，可說是近3年國內最大電玩展場。
國際大廠回歸、寒假搭配手遊吸引年輕族群，台北國際電玩展一開幕人潮就近乎爆滿，熱門攤位包含《神魔之塔》、任天堂、尚未發行但提供試玩的《絕區零》、《鐵拳8》、《英雄聯盟》、《明日方舟》等，都湧入大量玩家，甚至有《神魔之塔》玩家在週二晚上6點就在場外置板凳、搭起帳篷排隊，任天堂則是以馬力歐為主題，吸引許多家庭打卡、體驗遊戲。
台北國際電玩展媒體公關張芸甄表示，雖然天氣寒冷，但2024台北國際電玩展第一天的人潮已經超出預期，本屆共計26國、377家業者、逾300款遊戲，保證讓玩進場玩個痛快，此外，「獨立遊戲專區」和「桌遊樂園」也是民眾很好殺時間、放鬆心情的區域，4天預估會有30萬人以上進場。
🟡台北國際電玩展活動資訊
時間：2024年1月25日至1月28日 每日上午9點至下午5點
地點：南港展覽館1館