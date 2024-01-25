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梁鉉錫買200億YG股份：BABYMONSTER將回歸　粉絲怒：BLACKPINK呢

▲「YG娛樂」總製作人梁鉉錫（左）買200億公司股票，同時公開BABYMONSTER團體回歸的消息，令BLACKPINK粉絲相當不滿。（圖／轉攝自YG Youtube頻道、BABYMONSTER IG）
▲「YG娛樂」總製作人梁鉉錫（左）買200億公司股票，同時公開BABYMONSTER團體回歸的消息，令BLACKPINK粉絲相當不滿。（圖／轉攝自YG Youtube頻道、BABYMONSTER IG）

記者張芸婷／綜合報導

南韓三大經紀公司之一的「YG娛樂」前代表梁鉉錫（양현석）先前因涉嫌恐嚇旗下藝人一案，二審在去年11月宣判，梁鉉錫最終被判緩刑1年。今（25）日，根據韓國各大媒體的報導，梁鉉錫購買了公司200億韓圜（約台幣5.1億元）的股票，並在24日凌晨宣布旗下藝人BABYMONSTER人氣團員Ahyeon（鄭雅譞）康復消息，團體預計4月發片回歸，行為卻令BLACKPINK粉絲相當不滿，認為簽了BLACKPINK團體約，卻沒有任何回歸動靜，十分氣憤。

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▲YG娛樂於24日上傳影片，宣布BABYMONSTER人氣團員鄭雅譞（Ahyeon）健康狀況康復，預計4月將隨BABYMONSTER回歸消息。（圖／轉攝自YG Youtube頻道）
▲YG娛樂於24日上傳影片，宣布BABYMONSTER人氣團員Ahyeon（鄭雅譞）健康狀況康復，預計4月將隨BABYMONSTER回歸消息。（圖／轉攝自YG Youtube頻道）
據韓媒報導，現為「YG娛樂」總製作人的梁鉉錫，日前購買了46萬多的公司股票，總額高達200億，他所持有的股份從16.8%增加至19.3%，因而提高了他的股東價值，梁鉉錫也藉此表明他今年在發展事業與公司展望的決心。此外，梁鉉錫也宣布BABYMONSTER將於4月回歸，而前段時間因健康問題暫停活動的Ahyeon也將歸隊參與活動。

▲YG娛樂與女團BLACKPINK續簽團體合約，令粉絲相當期待，卻又擔憂新歌發行將遙遙無期。（圖／轉攝自BLACKPINK IG）
▲YG娛樂與女團BLACKPINK續簽團體合約，令粉絲相當期待，卻又擔憂新歌發行將遙遙無期。（圖／轉攝自BLACKPINK IG）
「YG娛樂」去年12月僅與自家推出的女團BLACKPINK重新簽訂了團體合約，雖然部分成員的個人合約與其他經紀公司簽訂，但「YG娛樂」依舊表態會持續拓展BLACKPINK的全球活動。然而在BABYMONSTER即將回歸的消息曝光後，「YG娛樂」卻遭到粉絲BLINK（BLACKPINK粉絲名）的質疑，BLACKPINK團體合約自簽訂以後到目前為止，都未看到「YG娛樂」有任何的安排及動作，對於BLACKPINK是否能如期繼續團體活動，抱持著懷疑的態度，紛紛表示「YG承諾的10件事，能完成5件就很了不起了」、「BLACKPINK團體新歌感覺遙遙無期啊！」、「對BABYMONSTER也是要推不推的，新團這樣感覺很危險」。

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