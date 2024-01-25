《賀瓏夜夜秀》嘲諷身障者陳俊翰 炎亞綸痛批「真的不是玩笑」
網路節目《賀瓏夜夜秀》近日邀來大陸媒體人王志安，評論對台灣選舉的看法，他直呼台灣選舉就像一場秀，提到台上把「殘疾人士推上去」更作出顫抖樣子喊：「支持民進黨！」諷刺民進黨不分區立委候選人陳俊翰，引發爭議。民主進步黨新聞部主任兼發言人吳崢，發文替陳俊翰抱屈，藝人炎亞綸也在底下留言表達看法：「拿身障人士的不便來開玩笑，真的不是玩笑。」
記者薛羽彤／綜合報導
王志安諷刺陳俊翰的片段已被節目刪除，話題延燒，吳崢也在threads上發表看法，「是不是因為陳俊翰身體上的不便，而忽視了他的能力、忘了他作為一名專業的法律學者從政的可能呢？」吳崢否認王志安說法，強調陳俊翰登台演說，不是煽情也不是一場秀的橋段，「他就是一名專業人士，參與政治活動，如此而已。」
炎亞綸去年6月歷經性騷擾風波後，去年12月開始漸漸在社群上復出，常對時事發表看法的他，也到吳崢貼文底下留言，「拿身障人士的不便來開玩笑，真的不是玩笑，唉。」認為《賀瓏夜夜秀》的節目片段太過火，網友們也表示，「說台灣選舉像作秀，可悲的是他們連選舉都不行」、「他們是低級當有趣，總不能藉由脫口秀節目來這樣貶低別人」、「在別人的傷口灑鹽獲取流量，而且是歧視，真是無腦節目」、「這種一點也不是玩笑，真的很過分」。
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