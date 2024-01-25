春節疏運海陸空備戰！國道好走時段出爐　雙鐵加開近700班車

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一、國道部分：
(一)循例辦理匝道儀控、高乘載管制、匝道封閉、開放路肩及於連假期間，每日0至5時全線暫停收費等措施。
(二)為減輕尖峰時間民眾於國道壅塞情形，建議出發上國道時間如下：
📍西部國道
(1)於初一~初三南向民眾：建議早上6時前或中午12時以後出發。
(2)於初三~初五北返民眾：建議在南部地區民眾於9時前出發、在中部地區於12時前出發。
📍國道5號
(1)於初一~初三南向民眾：建議早上5時前或下午5時以後出發。
(2)於初三~初五北返民眾：建議早上9時前出發。
二、省道重點部分：
(一)在台9線蘇花路廊蘇澳、蘇花改、崇德等路段實施大客車優先措施，並時段性管制載運危險物品車輛及21噸以上大貨車通行。
(二)台61線西濱快速公路封閉竹北新港三街一段與西濱路一段路口、以及封閉台68線南寮端西向南下出口匝道、並封閉西濱交流道北上入口匝道及竹南路段6處平面路口，提升西濱快速公路行車效率。
三、大眾運輸部分：
📍為鼓勵民眾搭乘國道客運，連假期間提供國道客運票價及轉乘優惠(如：88條國道客運路線享平日優惠或原票價85折、以及10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費)；另搭乘國道客運前往東部再加碼票價(在指定日期4人同行1人免費，返程再抵200元)或租車優惠(持國道客運購票證明租車再享優惠)。
📍高鐵：共加開461班次列車（南下246班、北上215班），總計10天提供1875班次。
📍台鐵：疏運期間全線加開各級列車總計234列次(西線98列次、東線122列次、南迴線14列次)，並加開東線實名制列車、紅眼列車、縣府返鄉(工)專車、西線半直達對號列車，以及區間快車等。
📍航空：疏運期間共計提供2316架次、197826座位，其中離島管制航線計1988架次，184046座位，航空公司將視旅客需求情形適時加開班機以疏運旅客。
📍海運：疏運期間臺灣本島與離島間8條航線，規劃1182航次，提供240789人次運能之運能；另金馬小三通於疏運期間提50284人次運能。
本次春節連假，因應民眾返鄉及出遊需求，交通部強調，已要求各疏運單位提前佈署，謹慎應對，務必以維護民眾交通安全為優先，積極完成連假疏運工作。