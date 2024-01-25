促國際生留台解缺工！教育部新型專班招2120人、半導體領域15班

我是廣告 請繼續往下閱讀
行政院會去年9月通過教育部「促進國際生來台及留台實施計畫」，預計以5年52億元經費，在歐美與新南向國家設置10個海外基地，由國內大學校院及企業共同推動「新型專班」擴大海外招生，且國發基金會提供「產學獎助金」，加上企業提供的「生活／實習津貼」，吸引優秀國際生來台就讀並留台工作。
楊玉惠指出，大學與技專校院可以開辦學士雙聯專班、2年制學士專班、2年制學士後專班及2年制碩、博士班等「新型專班」，以STEM（科學、技術、工程、數學）、金融及半導體相關領域為優先，大學將與企業共同赴海外基地甄選當地優秀學生，並由學校與企業共同規劃客製化課程設計。
楊玉惠說，第1階段先以目前學校招生較多之國家優先設置海外基地，協助招生相關事宜，今年1月底前已先完成設置越南、印尼、菲律賓3個海外基地，越南由明新科技大學擔任總召，在胡志明設置基地、河內設置據點；印尼由正修科技大學擔任總召，在雅加達設置基地，泗水、邦加設據點；菲律賓由崑山科技大學擔任總召，在馬尼拉設基地，馬尼拉大學帶、宿霧設置據點，另在114年將完成設立5個海外基地。
楊玉惠提到，新型專班學生將獲國發基金提供最多2年的「產學獎助金」，包括2年學雜費，每學期上限5萬元，每年補助上限10萬元；來台的機票費，新南向國家上限9000元、歐美國家上限3萬5000元；行政費用（當地簽證、體檢費等），新南向及他國家上限1萬元、歐美國家2萬5000元；另外還有企業會提供每月至少1萬元的「生活／實習津貼」，目前已有1千多家企業加入。
楊玉惠強調，「新型專班」的學生若不履約、不留台工作，將追討國發基金的「產學獎助金」，將依據領取年限具有相應留台就業年限的義務，即領取1年產學獎助金者，具有1年留台就業義務。
楊玉惠預估，「新型專班」整體將開116班、招收2120位國際生，以東北亞（日本）、歐美國家（匈牙利、美國、德國、波蘭、捷克、斯洛伐克）開75班、招1335人最多，其次是印尼12班287人，再來是越南11班185人、菲律賓8班148人、泰國6班115人、馬來西亞3班47人、印度1班3人。
以領域別統計，STEM領域共93班、金融8班、半導體15班；一般大學895人、技專校院1225人。
楊玉惠說，盼擴大吸引及留用國際生，促進我國人才培育與產業發展之正向循環；留用我國產業發展所需之人才，增加在台人力，促進產業升級；強化國際生與我國學生互動學習機會，帶動我國企業及教育國際化，並提升人才競爭力。