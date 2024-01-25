上海也沒錢了？「金色中環發展帶」緊急叫停　中國地方經濟陷困境

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《自由亞洲電台》致電該公文提及的單位求證，但電話不是無人接聽，就是一聽詢問內容後立即掛斷電話。
上海一位暸解「金色中環發展帶」情況的李姓消息人士向《自由亞洲電台》透露，上述通知屬實，「土地流拍，現在嚴控新計畫。我一個在國企工作的朋友說，上海公務員下一步是降薪，現在車子、房子都大降價。」
上海戴姓房地產界者表示，上海已經停止新的開發計畫，去年或之前立項的工程也被叫停。她說，「停了所有基建，房屋建出來沒人買，住宅樓、辦公樓都租不出。浦東現在的辦公樓、商場都蕭條，上海現在房屋空置率很高，外國人走了，連外地人都走了」。
「金色中環發展帶」是上海市浦東新區「十四五」規劃的重點建設計畫，也是當局所謂的重點政績工程，計劃總投資6240億元人民幣。據上觀新聞和人民網報導，2020年11月，浦東啟動建設「金色中環發展帶」，先後串連金橋城市副中心、張江城市副中心與前灘中央活動區等上海未來重點開發區域，可開發空間達10平方公里，為浦東未來發展增加1200萬平方米的建築容量，將布局金融數據、機器人谷等38個特色產業園區。
據多位消息人士透露，中國國務院辦公廳等部門近期聯合下文，責令各地政府停止債務嚴重的省市開發大型建設計畫，以便「有效防範、化解金融風險」。
財經評論人士蔡慎坤認為，中國各地房地產蕭條是大環境下的大趨勢，外資撤離令上海經濟雪上加霜，「對未來的預期基本上沒有了，不存在了。因為中國經濟處於停滯或下行狀態，他們是指望通過投資房地產取得較高的回報，因為上海的房地產在過去幾十年一直在單邊上漲，導致人們不停地舉債。」
蔡慎坤表示，如今上海停建所謂的政績工程是環境所迫，表明北京當局已經意識到，如此下去爛尾工程將更多。他更在社群平台X（舊為推特）上發文表示，上海緊急叫停光鮮亮麗的重點政績工程計畫，說明中國最具魅力的城市也面臨資金短缺的困境，今年上海的財政主要是保民生支付保日常行政運營，根本無力應對號稱200億的大項目。
《路透社》上週五援引知情人士披露，北京當局已經向負債累累的地方政府發出通知，要求它們推遲或者停止一部分由國家資助的基礎設施建設計畫，以控制債務風險，確保政府有能力繼續給疲軟的經濟提供刺激措施。