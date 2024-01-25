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影／新制義務役正式啟動　首批役男北中南分區入伍

▲新制義務役正式啟動，南部地區147員新兵到官田新訓中心報到入伍，由憲兵隊緝毒犬先行對入伍新兵進行隨身物品檢查。（圖／記者莊全成攝，2024.01.25）
▲新制義務役正式啟動，南部地區147員新兵到官田新訓中心報到入伍，由憲兵隊緝毒犬先行對入伍新兵進行隨身物品檢查。（圖／記者莊全成攝，2024.01.25）

記者莊全成／綜合報導

113年元月起實施的一年制義務役正式展開，首年預計徵集9127人。首批670名役男（陸軍二二二六梯）今（25）日在陸軍206旅新竹關西營區、302旅台中成功嶺營區、203旅台南官田營區分區入營，踏上為期八周的入伍訓練。南部官田營區首批147員報到入伍。役男在各縣市搭乘遊覽車抵達營區，經點名後即展開入伍程序，標誌著他們正式踏入一年的軍旅生涯。

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▲新報到的役男依規定全部理3分頭。（圖／記者莊全成攝，2024.01.25）
▲新報到的役男點名確認後立刻理3分頭、換軍服接裝備。（圖／記者莊全成攝，2024.01.25）
陸軍官田新訓中心今天上午陸續迎來新兵，一些役男入伍前已經先理好光頭，完成身分確認後進行隨身物品安檢，軍方緝毒犬也到場查緝是否有違禁品，軍方表示，因應義務役接訓需求，已完成營舍修繕、服裝經理品、武器裝備與彈藥籌補及調整作業。今天報到日就會讓役男領取野戰服等十四項服裝經理品，分發防護頭盔、戰鬥背心及抗彈板等戰鬥個裝。部隊也檢整五點五六公厘步槍彈、MK2手榴彈，完成步槍、班用機槍、81迫砲等訓練裝備調整。

▲新入伍的役男實施金屬探測是否攜帶違禁物品進入營區。（圖／記者莊全成攝，2024.01.25）
▲新入伍的役男實施金屬探測是否攜帶違禁物品進入營區。（圖／記者莊全成攝，2024.01.25）
軍方指出，新制役男的八周入伍訓練中，軍紀教育課程由2小時調整為4小時，法紀教育則在入伍當日實施。除了課程調整，還新增了軍人職責宣示，明確告知由民轉軍的軍人職責所在，旨在建立役男軍法紀觀念。部隊同時與轄區內檢察機關保持密切聯繫，以嚴格查辦任何肇生違法案件。


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