中華職棒／樂天提大巨蛋場租一場300萬！遠雄回應：與事實不符
中華職棒球季即將在3月25開打，各隊都對台北大巨蛋很有興趣，紛紛提出要求跟遠雄討論場租，不過，昨日春訓有媒體報導，樂天桃猿領隊川田喜則提到大巨蛋場租高達300萬元，今（25）日遠雄集團發布聲明，提到收費按照台北市政府標準，將於討論後對外公告，並未如外傳的300萬元以上，與事實不符。
記者吳政紘/綜合報導
大巨蛋的場地受到不少中職球團青睞，統一獅、中信兄弟、味全龍、台鋼雄鷹、樂天桃猿等球團都有興趣，並且統一獅在去年亞錦賽就有贊助，對於大巨蛋，是最為積極。
此外，味全龍含有地利之便，中信兄弟領隊劉志威日前透露，上半季會排較多場，台鋼也積極接洽，每隊都想要「試水溫」。
不過一場比賽300萬元租金，對於大巨蛋來說，起碼進場人數要含2萬人以上，才有可能真正打平，甚至賺錢，以職棒的水準，就要看球迷是否買單。
針對臺北大巨蛋場租費用，遠雄集團副總經理楊舜欽說明如下:
針對媒體報導稱臺北大巨蛋場租達3百萬元，報導內容與事實不符。國內各球團都有初步向巨蛋公司詢價，為共同發展職棒運動，
其收費標準並沒有如報導所述之高額場租，收費標準已呈報台北市政府，討論後正式對外公告。 樂天桃猿職棒球團未與臺北大巨蛋接洽，對於媒體所報導之場租相關內容恐屬臆測。
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