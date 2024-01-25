沒選上院長成陽春立委或請辭？游錫堃：我有信心當選

立法院長游錫堃今（25）日接受POP Radio《POP撞新聞》黃暐瀚專訪，對於外界關注2月1日立法院龍頭之爭，國會16年來三黨不過半，民眾黨8席立委成關鍵少數，對此游錫堃表示，民進黨團推舉人選自己後就會展開拜票，被問及若沒選上成一般立委去委員會質詢，游錫堃回應，「自己有信心當選，沒有想後面的問題。」
記者陳威叡／台北報導
立法院龍頭之爭將至，成為外界矚目的焦點，游錫堃說，立法院長操盤並不是他，目前仍未開始拜票。而與民眾黨主席柯文哲應該也算是朋友，過去4年與民眾黨立委彼此相處也還不錯。至於黃國昌拋出的國會改革，自己過往也有提過，部分屬憲政改革層次，但在黨團內未形成共識。黃暐瀚追問是否能爭取到黃國昌的票，他則回應和黃國昌也熟識，如果自己獲得資格也會拜票。
對於國民黨推派韓國瑜角逐立院龍頭，游錫堃則認為，任何政黨推出人選有其道理，這方面都於予尊重，另方面自己是院長，也不應去評論立法院的同事，也強調立法院長須保持中立，但其實院長忠於院務，是決定行政工作，立委提出的法案皆由黨團決定，他並不參加黨團與黨務，並無所謂職權被架空之說。
黃暐瀚追問若韓國瑜當選，是否會願意像一般立委質詢，游錫堃則自信回應稱，「自己有信心當選，沒有想後面的問題。」
媒體發現游錫堃辦公室放了不少打包紙箱，游錫堃則說，辦公室也應該定期整理，加上換屆還須投票決定新任院長人選，雖然自己很有信心（勝選），但還未正式確定，萬一有什麼差錯要離開，於是先準備、按規矩整理辦公室。