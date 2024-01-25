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盼兩年內達標！泰國計畫加速開發鋰產量　發展電動車

▲泰國希望在大約兩年內實現目標鋰產量，成為電動車商材料的供應來源。（圖／報系資料照）
▲泰國希望在大約兩年內實現目標鋰產量，成為電動車商材料的供應來源。（圖／報系資料照）

國際中心賴正琳／綜合報導

泰國政府希望在大約兩年內實現目標鋰產量，成為電動車商材料的供應來源。鋰對於生產電動車和其他綠色科技所需的電池至關重要，然而專家警告2030年底前這種礦產可能面臨短缺，因此全球都在積極尋找新的鋰礦產。泰國希望在兩年內開始從其西南部的一個礦區開採鋰礦，盼能成為東南亞地區的電動車生產中心。

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《路透社》報導，東南亞的鋰勘探商Pan Asia Metals (PAM) 正準備在3月提交泰國攀牙省Reung Kiet專案計畫的採礦許可證，該專案包括未來的Reung Kiet和Bang I Tum兩個礦點。PAM董事長兼董事總經理 Paul Lock 向記者表示，該公司對在2026年初開始在Reung Kiet生產鋰化學品持「樂觀」態度。

Lock指出，Bang I Tum的礦產資源可能比Reung Kiet多10%。「進一步勘探後發現成長潛力是巨大的，這項發現將使泰國成為鋰電池市場的新興參與者，與泰國成為電動車區域中心的雄心壯志非常吻合。」

泰國是東南亞最大的汽車生產國和出口國，該國希望在2030年將其汽車年產量的30%左右轉化為電動車。鋰的用途非常廣，更重要的是，它是手機、筆電和電動車內所用可充電電池的重要原料，因此，開發鋰礦對泰國來說至關重要。

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