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統一發票11、12月開獎！1000萬號碼「63603594」　對獎拼年前致富

▲統一發票11-12月開獎號碼今（25）日下午開出，特別獎1000萬號碼「63603594」，趕快拿手邊發票起來對獎！（圖/記者張嘉哲攝）
▲統一發票11-12月開獎號碼今（25）日下午開出，特別獎1000萬號碼「63603594」，趕快拿手邊發票起來對獎！（圖/記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

統一發票11、12中獎號碼出爐！今（25）日113年第一次發票開獎，也就是民國112年11、12月期統一發票獎號在下午開出，這期獎金1000萬元的特別獎中獎號為「63603594」、200萬特獎中獎號碼為「73155944」、20萬頭獎中獎號碼「94985899」、「57283420」、「62825278」，在拼尾牙大獎、準備領年終之前，先趕快拿出手邊發票對獎，說不定年前財神爺就發了個大紅包讓你好過年！

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特別獎號碼：63603594
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元

特獎號碼：73155944
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元

頭獎號碼：94985899、57283420、62825278
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。

▲統一發票11-12月中獎號碼開出，特別獎1000萬的中獎號碼為「63603594」，快對發票看看幸運兒是不是你！（圖/NOWnews社群中心）
▲統一發票11-12月中獎號碼開出，特別獎1000萬的中獎號碼為「63603594」，快對發票看看幸運兒是不是你！（圖/NOWnews社群中心）
📌遊戲規則：
各獎項金額，最高特別獎對中所有號碼獎金高達1000萬元；特獎對中所有號碼獎金200萬元；頭獎對中所有號碼20萬元，其餘頭獎二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。

📌雲端發票特別獎：
雲端發票專屬獎則有四類獎項，包括100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組，以及500元獎165萬組，雲端發票專屬獎公布在財政部稅務入口網站。值得一提的是，開獎的統一發票500元雲端專屬獎原本有215萬組，但財政部賦稅署過去公告，統一發票雲端發票專屬獎500元獎將減少到165萬組，中獎率將因此降低。

▲財政部電子發票服務整合平台推出「載具歸戶」功能，只要設定綁定帳戶（歸戶）者，雲端發票會自動匯入中獎帳戶。（圖／記者徐銘穗攝）
▲財政部電子發票服務整合平台推出「載具歸戶」功能，只要設定綁定帳戶（歸戶）者，雲端發票會自動匯入中獎帳戶。（圖／記者徐銘穗攝）
📌發票領獎期限：
財政部賦稅署提醒，112年11-12月期統一發票中獎領獎期間為今年2月6日至5月5日。中獎人記得在期限內前往指定兌獎據點領獎；使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且於領獎前未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；領獎時印出電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯，只能透過該兌獎APP兌領五獎、六獎、雲端發票專屬800元獎及500元獎。

📌實體統一發票領獎地點：
根據財政部公告，中獎人可持統一發票於指定金融機構（包含第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、農(漁)會信用部及信用合作社）營業時間內兌領現金。部分超商與賣場也開放以中獎號碼購物消費。

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