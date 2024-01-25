SBL／哈孝遠不滿裁判大聲咆哮引發話題！籃協開罰禁賽與罰款1萬
第21屆SBL超級籃球聯賽，113年1月20日例行賽編號第7場－台啤對台銀比賽中，台啤助理教練哈孝遠因不滿裁判判決而對裁判咆哮一事，經1月24日中華民國籃球協會召開紀律委員會審議，會中決議依照SBL暨WSBL超級籃球聯賽賽事管理辦法第三條第一項第一款：「同一場比賽對裁判或大會工作人員不禮貌，被判兩次技術犯規」，決議處分「禁賽一場並加罰新台幣壹萬元整」。
記者吳政紘/綜合報導
中華籃協表示，禁賽處分立即於113年1月26日例行賽編號第15場賽事執行，罰款亦需於該場賽事比賽開始前完成繳納。 針對賽事執法，裁判委員會均秉持公平公正的態度，並虛心接受球隊所提意見及建議，且都會於每場賽事結束後立即進行討論。
而對於本場賽事執法狀況經裁判委員會開會審視討論後確認：「執法裁判於整場賽事球吹判並無嚴重疏失，但對於未能及時掌控賽場上發生的狀況並進行處理一事應確認檢討，故對三位執行裁判口頭告誡並再確實執行教育訓練」。
本會主辦之任何賽事，除執法裁判、臨場委員外，均另行設置賽事監控席，以確保賽事進行順利無虞。各隊如對於賽事有任何的意見或建議，亦可依循相關程序提出申訴，本會將依程序辦理後續作業。本會感謝各球團長期以來對協會的支持與協助，一起為打造健全的籃球環境來共同努力，尊重比賽、相關人員，回歸賽事本質、重啟初心。