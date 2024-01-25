過年大掃除！「這1物」破了快丟：以免帶衰工作運 貼灶神財庫滿
農曆年前傳統習俗上會有除舊佈新，該如何斷捨離才能迎來好運氣，家事達人486先生，同時也是台北非常知名的霞海城隍廟的第七代子孫，對於如何迎來好運也有小秘訣，他建議損壞的電器不要久放家裡，過年前整理出來的衣服、鞋子，如果以已經破損就快拿出來丟棄，另外「破碗」更要快丟，避免影響到來年的「工作運」。
記者周淑萍/綜合報導
接近農曆年，不少人已經開始準備要大掃除，準備迎來好運氣！家電達人同時也是台北霞海城隍廟的第七代子孫的486先生就提到，大掃除可不是清潔洗刷一番就好，還要徹底去除過去一整年的汙穢和晦氣，像是不再穿的破舊衣服和鞋子不要堆在家裡，趕快整理丟掉，486先生指出，破衣、破褲象徵「漏財」，最好不要穿上身。鞋子破了建議丟掉換新，以免好運「進不了門」。另外碗象徵的工作，若碗盤已有缺角或裂痕也盡快更換，避免影響工作運勢。若整理時不小心摔破碗盤、瓷器，趕緊說聲碎碎平安，音同「歲歲平安」。
家電的部分，因過年大掃除象徵把舊的、不好的「氣」送走，家裡的家電若有損壞，趁著年前趕緊報修或整理丟棄。尤其是被視為財位的廚房若久放故障毀損的電器代表磁場不穩，容易影響家庭運勢。建議當廚房清潔整理完成後，可在靠近爐台牆上或電鍋、快煮壺附近貼上灶神，有讓家庭財庫飽滿、幸福和樂的寓意。
浴廁是一個容易累積穢氣的地方，建議趁著大掃除要進行徹底清潔。平常容易忽略的浴室天花板和交換機縫隙周邊容易發霉，擦拭完成後可定期使用防霉產品噴灑保養，日後清潔更便利。建議選用不須額外刷洗的清潔劑或使用蒸氣清潔機在清潔同時達到殺菌和消除異味的效果，打掃起來事半功倍。