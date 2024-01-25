《賀瓏夜夜秀》惹議！陳沂揭「沒什麼好道歉的」理由　迴響一面倒

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此外，陳沂暗批民進黨雙重標準：「帶這種風向真的很可笑，你們自己可以利用殘疾人士選舉，別人拿來調侃就義正嚴詞說歧視。我可以你不行喔，有夠雙標。好了，側翼還有五秒鐘抵達戰場...」
陳沂隨後再發文，指王志安「把殘疾人士推上去煽情的」這句話明明在講民進黨消費身障人士的「行為」，不解怎麼會變成「歧視」身障人士，並舉陳水扁夫妻的例子，「以前阿扁選舉不也都推吳淑珍上台，賺同情票。很多人都在說利用吳淑珍選舉。但也不見有人出來譴責歧視吳淑珍是身障人士啊！」
「王志安被炎上，不就只是因為多講了『民進黨』三個字而已」，陳沂再舉例：「以前電視上常常模仿康安訕笑，綜藝節目也沒被拔廣告說歧視身障人士，那才是真的歧視吧？」
貼文引發正反論戰，有網友認同：「看完整部影片，根本沒有感覺在歧視啊」、「心裡有鬼的人，到處看人都是鬼」、「我倒覺得會因為推出一個身障者，就要被認定是博同情的，是誰比較糟糕看不出來嗎」、「模仿阿吉仔的估計都要抓去關了吧」、「主要是消遣台灣的選舉文化太灑狗血，幽默一下，他們的本意不會是要岐視身障人士， 實在是不需要過度解讀」！
有網友則反擊陳沂：「笑死！不懂在那邊裝懂...被民進黨推上去還是他同意要上去呢？排在16代表不想讓他當？民進黨之前不分區就有到16席好嗎？」
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