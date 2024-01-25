2023遊戲之星得獎名單！《原神》成最大贏家 《新楓之谷》獲佳作
「2024台北國際電玩展」於1月25日起至28日在台北南港展覽館1館盛大登場，其中遊戲玩家心目中的重要指標「GAME STAR 遊戲之星票選」得獎名單也出爐，再經由上萬名玩家投票後，《原神》在「Console Game」、「Mobile Game」與「PC GAME」共斬獲2金1銀，成最大贏大，遊戲橘子旗下的《新楓之谷》也榮獲「PC GAME」佳作。
記者張志浩／綜合報導
跨平台的開放世界動作角色扮演遊戲《原神》，在全球獲得多項大獎提名及獲獎肯定，本屆於「GAME STAR 遊戲之星票選」分別獲得 Console Game 與 PC GAME 的雙金獎及 Mobile Game 銀獎肯定，顯見《原神》人氣不減，開發商 HoYoverse 旗下的最新作品《絕區零》也將於本次台北電玩展登場。
《新楓之谷》則是靠者穩定的經營，搭配近期打出「最大改版」，推出職業六轉的活動，長期受到玩家支持，本次再度榮獲「PC GAME」佳作。
🟡「GAME STAR 遊戲之星票選」得獎名單
📍Console Game
金：原神
銀：God of War™ Ragnarök
銅：萊莎的鍊金工房３ ～終結之鍊金術士與秘密鑰匙～
佳作：女神異聞錄5 皇家版
佳作：暗黑破壞神IV
📍PC GAME
金：原神
銀：英雄聯盟
銅：特戰英豪
佳作：新楓之谷 Maplestory
佳作：黑色沙漠 Black Desert
佳作：萊莎的鍊金工房３ ～終結之鍊金術士與秘密鑰匙～
佳作：女神異聞錄5 皇家版
佳作：暗黑破壞神IV
📍Mobile Game
金：明日方舟
銀：原神
銅：《超異域公主連結☆Re：Dive》
佳作：賽馬娘Pretty Derby
佳作：Fate/Grand Order
佳作：Garena 傳說對決
佳作：戀與製作人
佳作：碧藍航線